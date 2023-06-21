В Лондоне проходит масштабная международная конференция спо послевоенному восстановлению Украины

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ущерб, нанесенный украинской экономике войной, может достичь 1 трлн долларов

Дипломаты из десятков стран в среду встречаются в Лондоне, чтобы обсудить вопросы послевоенного восстановления Украины и собрать необходимые для этого средства.

В своей последней на этот момент оценке, обнародованной в конце февраля, Всемирный банк оценивал ущерб, нанесенный стране за первый год полномасштабной войны, в астрономическую сумму, превышающую 400 млрд долларов.

Учитывая произошедшее уже после этого разрушение Каховской ГЭС, и то, что ожесточенные боевые действия в Украине продолжаются (причем россияне обстреливают преимущественно гражданские объекты жизненно важной инфраструктуры), общая сумма ущерба, по оценкам экспертов, может приближаться к 1 трлн долларов.

Это в 10 с лишним раз больше, чем среднегодовой показатель ВВП страны за последние три десятилетия (98 млн долларов).

«Чтобы обеспечить будущее Украины как защищенного, самостоятельного, независимого государства, необходимо оказывать [Киеву] не только военную помощь, но и помогать украинской экономике и демократии, способствуя полной интеграции страны в Европу», — заявил на встрече в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

Помощь всем миром

Конференция, в которой принимают участие представители порядка 60 стран, проводится уже в седьмой раз. Ее основная задача — обеспечить послевоенному восстановлению Украины международную поддержку.

На открытии премьер-министр Великобритании Риши Сунак вновь заявил о безоговорочной поддержке Украины, заявив, что его страна в координации с союзниками «изучает легальные способы использования российских активов» для восстановления разрушенной украинской экономики.

"Как мы уже имели возможность наблюдать на примерах Бахмута и Мариуполя, всё, что Россия не может захватить, она пытается разрушить. То же самое она пытается сделать с украинской экономикой", - сказал британский премьер.

Он пообещал продолжать оказывать Украине военную, экономическую и иную помощь столько, сколько это потребуется, пока продолжается война.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В мае Риши Сунак и Владимир Зеленский встречались на саммите в Хиросиме

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По словам Сунака, чтобы восстановление шло быстрее, нужно убедить инвесторов вкладывать деньги в страну, находящуюся в состоянии войны. А это возможно лишь при условии гарантий со стороны масштабной глобальной коалиции, в состав которой должны войти представители не только гражданских властей, но и международных финансовых институтов и бизнес-лидеров.

Более 400 компаний из 38 стран уже подписали договор о восстановлении Украины, заявил Сунак, призвав инвесторов активнее использовать помощь, которую может предложить Лондон — «от рынков капитала лондонского Сити до финансовой экспертизы мирового уровня».

Британский премьер также объявил, что Лондон предоставляет финансовые гарантии для кредитов Всемирного банка на сумму в 3 млрд долларов. Эта сумма на протяжении следующих нескольких лет пойдет на финансирование жизненно важных госрасходов, включая поддержку функционирования школ и больниц. Это первый подобный массированный и рассчитанный на годы пакет финансовой поддержки, предоставленный Украние на двусторонней основе страной-участницей "Большой семерки".

«Свобода для всего мира»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к собравшимся в Лондоне по видеосвязи. По его словам, восстановление Украины — глобальная задача, в достижении которой должны быть заинтересованы все демократические страны.

«Защищая Украину, мы защищаем свободу в целом, — подчеркнул президент. — Отстраивая Украину, мы обеспечиваем свободу не только для Украины и украинцев, но и для всего региона, [Евразийского] континента и мира в целом».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что восстановление Украины будет финансироваться за счет выделения грантов из бюджета ЕС, а также кредитов, но «в конечном итоге - за счет поступлений от замороженных российских активов».

Предложения стран ЕС о том, как использовать эти активы, фон дер Ляйен пообещала огласить до того, как Еврокомиссия отправится на летние каникулы.

Автор фото, Coca-Cola Подпись к фото, Так выглядел заавод Coca-Cola в Киеве после обстрелов российской артиллерией (с тех пор завод заработал снова)

За прошлый год продажи международных компаний, работающих в Украине, в среднем упали в два с лишним раза. Причем больше всего пострадали именно крупные компании - такие как Coca-Cola, Mondelez или Unilever.

На полное восстановление разрушенного производства и офисных зданий, сильно пострадавших от российских обстрелов, уйдет не один год, предупреждает Анна Бьёрде, входящая в совет директоров Всемирного банка.

"Даже если война закончится прямо сегодня, должен пройти какой-то период адаптации. Ведь экономика [Украины] сильно изменилась", - объясняет она.

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