Грузия: гендиректор оппозиционного телеканала Ника Гварамия вышел на свободу

Нина Ахметели

Би-би-си, Тбилиси

час назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Ника Гварамия был директором оппозиционного телеканала "Рустави-2". На фото - он в 2019 году на митинге в защиту канала, контроль над которым перехватила правящая партия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и одного из самых непримиримых критиков правящей партии и правительства Нику Гварамия.

«Сегодня я подписала акт о помиловании Николоза (Ники) Гварамия. Я приняла это решение после того, как 19 июня были исчерпаны все правовые стадии, когда Верховный суд не принял к рассмотрению кассационный иск. Я не собираюсь давать какие-то пояснения по поводу этого решения, так это мое дискреционное право [право действовать по собственному усмотрению — Би-би-си], которым я сегодня воспользовалась», — сказала Саломе Зурабишвили в четверг на специально созванном брифинге.

Саломе Зурабишвили была избрана в 2018 году при поддержке правящей партии «Грузинская мечта», но часто выступает и действует наперекор позиции ГМ.

После заявления президента у тюрьмы в городе Рустави стали собираться коллеги, политики и близкие Гварамия.

Сам Гварамия, который провел за решеткой более года, с широкой улыбкой и небольшим пакетом в руке вышел из ворот тюрьмы три часа спустя после заявления президента о его помиловании. Его встретили на выходе бурными аплодисментами.

«Я, честно говоря, не ждал этого решения и не был готов к этому, — сказал он журналистам. — Хочу прокомментировать заявление, которое сделала сегодня Саломе Зурабишвили. Я думаю, она сделала это не для меня, а для своей страны, президентом которой является».

По его словам, он не просил о помиловании, так как не считал и не считает себя виновным. Гварамия призвал Зурабишвили освободить из заключения также экс-президента Грузии, ныне заключенного Михаила Саакашвили.

Политика и правосудие

Тбилисский городской суд приговорил Гварамия к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями в мае прошлого года.

Обвинения касались периода, когда Гварамия был директором телеканала «Рустави-2». Телеканал в 2019 году после длительного судебного спора был передан одному из бывших владельцев.

После этого Гварамия стал со-основателем и главой нового телеканала «Мтавари архи». Телеканал, куда перешла часть бывших сотрудников «Рустави-2», резко критиковал власти.

Юрист по образованию, Гварамия был одним из адвокатов экс-президента Михаила Саакашвили.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Саломе Зурабишвили часто выступает с критикой правящей партии и правительства Грузии

Правозащитные организации, в том числе международные, заявляли, что Гварамия осужден по политическим мотивам.

Некоторые оппозиционеры обращали внимание и на то, что приговор, который не остался без внимания западных партнеров Грузии, был вынесен грузинским судом в преддверии решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС.

Грузия, в отличие от Молдовы и Украины, летом прошлого года не получила статус кандидата в ЕС — вместо этого ЕС предложил ей выполнить 12 рекомендаций, чтобы получить этот статус.

«Ближе к Европе»

Решение о помиловании Ники Гварамия уже приветствовали некоторые правозащитники и журналисты.

«Приветствую решение президента Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании Ники Гварамия. Сегодня мы ближе к Европе», — написал на своей странице в фейсбуке Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.

«Президент Зурабишвили приняла правильное решение и исправила несправедливость в отношении Ники Гварамия, чье заключение было насмешкой над правосудием», — написала в Твиттере европарламентарий Мириам Лексманн.

Организация «Репортеры без границ» отметила, что решение Зурабишвили о помиловании Гварамия ожидало международное сообщество.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Грузия, в отличие от Молдовы и Украины, летом прошлого года не получила статус кандидата в ЕС.

«Мы очень рады, что Ника Гварамия помилован. Он ни в коем случае не должен был оказаться в тюрьме, и его дальнейшее заключение противоречило заявлениям о приверженности страны принципу свободы прессы», — сказала, комментируя решение Зурабишвили, Гульноза Саид, координатор программы «Комитета по защите журналистов» по Европе и Центральной Азии.

В правящей партии Грузии, которая отметала обвинения в преследовании Гварамия по политическим мотивам, осудили решение Зурабишвили.

Первый вице-спикер парламента Гия Вольский сказал, что президент уже не в первый раз выступает с «несправедливой» позиции.