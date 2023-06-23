Батискаф «Титан»: режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности

57 минут назад

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Подпись к фото, Режиссер Джеймс Кэмерон совершил 33 погружения к останкам «Титаника»

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который снял культовый фильм «Титаник» и совершил множество погружений на большую глубину, сказал в интервью Би-би-си, что сразу после пропажи батискафа «Титан» он заподозрил самое худшее. Режиссер также сообщил, что компанию OceanGate, которая организовала погружение, неоднократно предупреждали об опасности экспедиций к затонувшему «Титанику».

Батискаф «Титан», на борту которого находилось пять человек, перестал выходить на связь через 1 час и 45 минут после начала миссии в минувшее воскресенье. Поисковая операция продолжалась до вечера 22 июня, когда в море, неподалеку от места гибели «Титаника», были обнаружены обломки батискафа. Эксперты считают, что аппарат разрушился под тяжестью воды, все члены экипажа погибли.

Кэмерон, который сам погружался к остову «Титаника» 33 раза, говорит, что картина произошедшего стала ему понятна с самого начала.

«Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения — подлодка пропала», — говорит Кэмерон.

Режиссер рассказал, что обзвонил свои контакты среди подводников и через час составил полное представление о случившемся. «Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы», — вспоминает Джеймс Кэмерон.

По его словам, первая мысль была именно о том, что капсулу могло раздавить избыточным давлением воды.

На данный момент это и является основной версией гибели «Титана». Эксперты используют для описания этого явления термин имплозия.

В четверг официальный представитель ВМС США сообщил журналистам, что вскоре после того, как «Титан» потерял контакт с поверхностью, военно-морской флот обнаружил «акустические аномалии [то есть шум], соответствующие имплозии».

Эта информация была передана группе береговой охраны США, которая с ее помощью пыталась сузить радиус зоны поиска.

Кэмерон сказал Би-би-си, что для него прошедшая неделя «напоминала затянувшийся кошмарный спектакль, когда продолжается суета с бесконечными разговорами о стуках, кислороде и обо всем остальном».

«Я знал, что батискаф находится ровно под тем местом, откуда последний раз поступали данные о его глубине и местоположении. Именно там его и нашли», — говорит режиссер.

Он обращает внимание на то, что «Титан» нашли очень быстро только после того, как в четверг был развернут дистанционно управляемый подводный аппарат Victor 6000.

«OceanGate игнорировали предупреждения»

По словам Кэмерона, в гибели «Титана», спустившегося посмотреть на трагедию «Титаника», есть «ужасная ирония». До этого режиссер говорил в телевизионных интервью, что капитана «Титаника» неоднократно предупреждали об опасности айсбергов, но он эти предупреждения проигнорировал.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Аппарат "Титан" компании OceanGate (архивное фото)

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Теперь, утверждает режиссер, история повторилась, поскольку компанию OceanGate, которой принадлежал «Титан», предупреждали, что она, как говорилось в одном коллективном заявлении, «идет по пути к катастрофе».

«Теперь у нас есть еще одно крушение, произошедшее, к сожалению, из-за той же ошибки — игнорирования предупреждений», — сказал Кэмерон.

Голливудский режиссер не первый, кто говорит о сомнениях в безопасности подводных экспедиций OceanGate. В частности, в распоряжении New York Times оказалось письмо, написанное в OceanGate Обществом морских технологий (MTS) — в нем говорится, что «эксперименты компании могут привести к негативным последствиям».

По словам Джеймса Кэмерона, за последний период из компании уволились несколько сотрудников.

Из судебных документов, связанных с другим делом, следует, что один из бывших сотрудников OceanGate предупреждал о потенциальных проблемах с безопасностью батискафа еще в 2018 году.

Также озабоченность техническими критериями OceanGate содержится в одном из отчетов инспекции за подписью директора компании по контролю за осуществлением морских операций Дэвида Лохриджа.