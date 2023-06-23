Батискаф «Титан»: режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности
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Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который снял культовый фильм «Титаник» и совершил множество погружений на большую глубину, сказал в интервью Би-би-си, что сразу после пропажи батискафа «Титан» он заподозрил самое худшее. Режиссер также сообщил, что компанию OceanGate, которая организовала погружение, неоднократно предупреждали об опасности экспедиций к затонувшему «Титанику».
Батискаф «Титан», на борту которого находилось пять человек, перестал выходить на связь через 1 час и 45 минут после начала миссии в минувшее воскресенье. Поисковая операция продолжалась до вечера 22 июня, когда в море, неподалеку от места гибели «Титаника», были обнаружены обломки батискафа. Эксперты считают, что аппарат разрушился под тяжестью воды, все члены экипажа погибли.
Кэмерон, который сам погружался к остову «Титаника» 33 раза, говорит, что картина произошедшего стала ему понятна с самого начала.
«Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения — подлодка пропала», — говорит Кэмерон.
Режиссер рассказал, что обзвонил свои контакты среди подводников и через час составил полное представление о случившемся. «Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы», — вспоминает Джеймс Кэмерон.
По его словам, первая мысль была именно о том, что капсулу могло раздавить избыточным давлением воды.
На данный момент это и является основной версией гибели «Титана». Эксперты используют для описания этого явления термин имплозия.
В четверг официальный представитель ВМС США сообщил журналистам, что вскоре после того, как «Титан» потерял контакт с поверхностью, военно-морской флот обнаружил «акустические аномалии [то есть шум], соответствующие имплозии».
Эта информация была передана группе береговой охраны США, которая с ее помощью пыталась сузить радиус зоны поиска.
Кэмерон сказал Би-би-си, что для него прошедшая неделя «напоминала затянувшийся кошмарный спектакль, когда продолжается суета с бесконечными разговорами о стуках, кислороде и обо всем остальном».
«Я знал, что батискаф находится ровно под тем местом, откуда последний раз поступали данные о его глубине и местоположении. Именно там его и нашли», — говорит режиссер.
Он обращает внимание на то, что «Титан» нашли очень быстро только после того, как в четверг был развернут дистанционно управляемый подводный аппарат Victor 6000.
«OceanGate игнорировали предупреждения»
По словам Кэмерона, в гибели «Титана», спустившегося посмотреть на трагедию «Титаника», есть «ужасная ирония». До этого режиссер говорил в телевизионных интервью, что капитана «Титаника» неоднократно предупреждали об опасности айсбергов, но он эти предупреждения проигнорировал.
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Конец истории Подкаст
Теперь, утверждает режиссер, история повторилась, поскольку компанию OceanGate, которой принадлежал «Титан», предупреждали, что она, как говорилось в одном коллективном заявлении, «идет по пути к катастрофе».
«Теперь у нас есть еще одно крушение, произошедшее, к сожалению, из-за той же ошибки — игнорирования предупреждений», — сказал Кэмерон.
Голливудский режиссер не первый, кто говорит о сомнениях в безопасности подводных экспедиций OceanGate. В частности, в распоряжении New York Times оказалось письмо, написанное в OceanGate Обществом морских технологий (MTS) — в нем говорится, что «эксперименты компании могут привести к негативным последствиям».
По словам Джеймса Кэмерона, за последний период из компании уволились несколько сотрудников.
Из судебных документов, связанных с другим делом, следует, что один из бывших сотрудников OceanGate предупреждал о потенциальных проблемах с безопасностью батискафа еще в 2018 году.
Также озабоченность техническими критериями OceanGate содержится в одном из отчетов инспекции за подписью директора компании по контролю за осуществлением морских операций Дэвида Лохриджа.
Джеймс Кэмерон известен своей любовью к подводному миру. Он не только опускался к месту гибели «Титаника», но и погружался в Марианскую впадину, на самую глубокую точку мирового океана. Значительная часть действия его последнего фильма «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water) происходит под водой.