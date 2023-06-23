Нехватка офицеров и неравенство регионов: что известно о потерях России за 16 месяцев войны

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, Военный сектор захоронений кладбища Ставрополя

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 26 121 российских военных, погибших на войне в Украине. Темпы прироста потерь продолжают превышать средние показатели прошлого года.

За последние две недели Русской службе Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признано в России «иноагентом») и командой волонтеров удалось установить имена 903 человек. В это число преимущественно не попали те российские военные, кто погиб, противодействуя контрнаступлению Украины. Сообщения о гибели служащих российской армии обычно доходят с задержкой в 7-14 дней, сотрудников ЧВК «Вагнер» — через 30-40 дней.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры.

Если карта не видна, попробуйте открыть статью в другом браузере

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять 52 тыс. человек погибшими. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине тяжелого ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 235 тыс. человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе «народных милиций» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Потери «Вагнера»

Поскольку подтверждение гибели военных приходит с запозданием, мы продолжаем получать дополнительные сведения о потерях ЧВК «Вагнер» в ходе штурмов последних месяцев.

Только за последние две недели подтвердилась гибель еще 487 сотрудников ЧВК «Вагнер», по меньшей мере 233 из них были заключенными. Практически все это, как следует из некрологов, — погибшие при взятии Бахмута. Основные силы ЧВК «Вагнер» сейчас выведены с передовой.

Самой значительной категорией выявленных нами потерь по-прежнему остаются заключенные. На сегодня известны имена 4922 погибших осужденных. Это только те, чьи приговоры мы смогли найти в открытом доступе.

Наверняка еще кто-то из 2048 погибших сотрудников ЧВК «Вагнер» и 5924 погибших, чья войсковая принадлежность нам неизвестна, в действительности являлись отправившимися на фронт заключенными.

Погибшие генералы

Автор фото, Mil.ru Подпись к фото, Генерал Сергей Горячев (фото сделано во время его службы в Таджикистане в статусе командира 201-ой российской военной базы)

На этой неделе подтвердилась смерть начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева, погибшего, предположительно, в Запорожской области Украины. Читатель издания «Фонтанка» нашел его могилу на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Горячев стал пятым российским генералом, чья гибель была подтверждена в ходе вторжения России в Украину.

Украинские власти ранее сообщали о гибели еще семи российских генералов, но по меньшей мере трое из них — Магомед Тушаев, Виталий Герасимов и Андрей Мордвичев — точно оказались живы, периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Захоронения или дополнительные подтверждения гибели других упоминавшихся в украинских СМИ генералов пока не были обнаружены.

График не виден в приложении. Откройте статью в мобильном браузере.

В тоже время Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2 152 офицеров. 597 из них были в звании от майора и выше.

При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. Известно о гибели 1554 военных в звании от лейтенанта до капитана.

Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.

В структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.

Потери мобилизованных

Из открытых источников нам известно о смерти 2 581 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.

Этот график не виден в приложении. Откройте статью в мобильном браузере

Приведенные нами цифры — это наиболее консервативная оценка потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус. Из-за этого иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, ушел ли на фронт добровольцем или был мобилизован.

По сообщениям с фронтов, именно призванные с гражданки специалисты и добровольцы сейчас составляют костяк передовых отрядов Минобороны, принимающих участие в отражении контрнаступления Украины. Известно, что отряды обороняющихся сейчас несут существенные потери. Следовательно, число погибших мобилизованных в ближайшее время может существенно возрасти.

Региональные тенденции

На данный момент в лидеры по числу подтвержденных потерь вышли крупные промышленные регионы, в которых многих рекрутировали по повесткам. Больше всего подтвержденных погибших в Свердловской (978 человек) и Челябинской областях (821), а также в Краснодарском крае (976). При этом о большей части краснодарских потерь известно благодаря активности местных волонтеров — они систематически обходят кладбища и фотографируют захоронения военных.

Однако размер населения в разных регионах значительно отличается, поэтому правильнее сравнивать не абсолютное число смертей, а число смертей на душу населения.

Карта не работает в мобильном приложении. Откройте статью в браузере.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Анализ наших данных, проведенный в начале июня в Эксетерском университете, показал, что в пересчете на душу населения по числу потерь лидируют Бурятия и Тува. У мужчин из Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине в 75 раз выше, чем у мужчин из Москвы.

В целом 8 из 10 российских регионов с самыми высокими показателями смертности расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Большинство этих регионов считаются экономически неблагополучными.

Самые низкие показатели смертности наблюдаются в Москве (3 на 100 000 мужчин) и Санкт-Петербурге (10 на 100 000 мужчин).

Как отмечает профессор социологии Алексей Бессуднов, наблюдаемые региональные и этнические различия в смертности, скорее всего, обусловлены социально-экономическим неравенством между регионами. Буряты и тувинцы чрезмерно представлены среди погибших по сравнению с их долей от общего населения России. Но в абсолютных числах больше всего погибших — среди в группе этнических русских.

Не о всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех мест, которые мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Что известно о потерях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Автор фото, Getty Images

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе «народных милиций» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 11 тысяч сотрудников «народных милиций» самопровозглашенных «республик» Донбасса.

Помимо этого, в соцсетях Би-би-си обнаружила более 6 400 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах армий ДНР и ЛНР и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой «грузом 200».

Даже если учитывать только публично доступные данные, совокупные потери тех, кто воюет на стороне России, могут превысить 69 600 человек погибшими.

С учетом раненых общие безвозвратные потери пророссийских сил за 16 месяцев войны могут превышать 313 тыс. человек.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем числе потерь 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще трижды, подтвердив потерю еще 162 человек.

На прошлой неделе стало известно, что Минобороны обратилось к властям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи погибшим бойцам. Известно о таких просьбах представителям Бурятии, Тувы и Хакасии — регионов, где потерь особенно много. По информации нескольких СМИ, это делается в том числе и для того, чтобы осложнить наш подсчет.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.