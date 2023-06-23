ФСБ возбудила дело о призывах к мятежу после заявлений Пригожина о «марше справедливости»

23 июня 2023, 20:54 GMT Обновлено 10 минут назад

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Автор фото, Reuters

ФСБ России возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений, которые сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он объявил о «марше справедливости» против Министерства обороны и призвал россиян присоединиться к нему.

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу», -— сообщил Национальный антитеррористический комитет России. — Требуем немедленно прекратить противоправные действия».

В пятницу вечером в телеграм-канале пресс-службы Пригожина появилось заявление, обвиняющее российских военных в преднамеренном обстреле позиций ЧВК «Вагнер».

«Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер». Много жертв. По информации бойцов-очевидцев, удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ», — говорится в заявлении.

В каких местах находились лагеря и как были скоординированы множественные ракетные удары, не уточняется. Независимое подтверждение этих слов на данный момент отсутствует.

В канале «Кепка Пригожина» (сам Пригожин ранее уверял, что не имеет к нему отношения) до этого появился репост с канала «Разгрузка Вагнера», в котором размещено видео, снятое в лесу - на нем видны поваленные деревья и пламя.

Би-би-си не проверяла подлинность этого видео. В подписи уточняется, что удар якобы был нанесен с тыловой стороны.

Министерство обороны России назвало «не соответствующей действительности провокацией распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

«Идем разбираться»

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Через некоторое время пресс-служба Пригожина распространила еще одно голосовое сообщение основателя ЧВК, в котором он заявляет, что «зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено».

«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — говорится в заявлении.

«Все, кто будут оказывать сопротивление, мы будем считать, что это угроза — и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу», — предупреждает голос на записи.

Также Пригожин заявил, что действия ЧВК не являются военным переворотом: «Это не военный переворот. Это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе событий, а руководством страны предпринимаются все необходимые меры.

Близкий к спецслужбам источник Би-би-си рассказал, что московское управление ФСБ России поднимают по тревоге. Это подтверждает другой источник в армейских кругах, который сообщил о тревоге в московском гарнизоне.

Не стесняясь в выражениях

Евгений Пригожин уже давно и крайне нелицеприятно критикует российскую военную верхушку - за оперативные неудачи и стратегические промахи на фронте, за саботаж с доставкой боеприпасов подразделениям «Вагнера», за неумелое командование, за то, что дети генералов не сидят в окопах - этот список можно продолжать долго.

Но еще в пятницу утром Пригожин резко повысил градус критики, обвинив министра обороны Сергея Шойгу и высшее военное руководство в том, что они обманули президента Путина, втянув его в войну в своих корыстных интересах.

В этом заявлении глава ЧВК «Вагнер» по сути открыто заявил о политической ошибке Москвы, впрямую сказав, что катастрофическое по своим последствиям российское вторжение в Украину было безосновательным.

По его словам, российские и украинские военные до февраля 2022 года обменивались в Донбассе ударами, но со стороны Украины не было «безумной агрессии», и Украина не собиралась вместе с НАТО нападать на Россию, как это заявляют политики, оправдывающие вторжение.

Заявляя об этой ошибке, Пригожин переложил вину с Владимира Путина на Минобороны, которое, якобы сообщая ему о готовящемся украинском наступлении, обманывало и общественность, и президента.

То, что произошло после этого, Пригожин назвал «бездарно спланированной операцией». Так он охарактеризовал вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года.

Российское военное командование Пригожин называет в этом видео не иначе, как «кучкой недоумков» и «дегенератами».