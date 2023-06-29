Во Франции арестованы не менее 77 участников протестов, вызванных убийством подростка

28 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

По меньшей мере 77 человек арестованы во Франции за вторую ночь беспорядков, вызванных убийством полицией 17-летнего водителя.

17-летний подросток Наэль М, по предварительным данным, алжирец по происхождению, во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что Наэль пытался сбить их, но на опубликованном позже и верифицированном агентством AFP видео происшествие выглядит иначе.

После этого в ночь на среду в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки. Возмущенные действиями полиции протестующие строили баррикады, стреляли по полицейским фейерверками и сожгли несколько десятков автомобилей. Полиция отвечала слезоточивым газом.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как в среду по всему Парижу поджигали автомобили и грабили магазины.

Автор фото, AFP

В ночь на четверг беспорядки продолжились. По сообщению AFP, ночью около 20 молодых людей, вооруженных фейерверками, напали на тюрьму во Фресне.

В Нантере, парижском пригороде, где родился Наэль, полиция была вынуждена отступить под напором протестующих, сообщает Le Monde.

Ночью протестующие по всему Парижу нападали на полицейские участки, забрасывая их фейерверками.Особенно острой была ситуация вокруг района Пабло-Пикассо, где молодые люди вышли на улицы после захода солнца и вступили в столкновения с полицией..

Столкновения демонстрантов с полицией произошли также в Лилле. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как люди в ратуше пригорода Монс-ан-Баруль поджигают бумаги и стулья.