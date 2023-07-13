Госдума единогласно поддержала законопроект о запрете «смены пола»

15 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Врачам запретят проводит операции и назначать терапию для трансгендерного перехода

Госдума в четверг единогласно приняла во втором, основном, чтении законопроект о запрете «смены пола». После окончательного одобрения законопроекта в России будут запрещены операции для осуществления трансгендерного перехода и соответствующая гормональная терапия, а также замена гендерного маркера в документах.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — сказано в проекте закона.

Исключение предлагается сделать только для «врожденных аномалий у детей».

В законопроекте используется формулировка «смена пола», однако она не является корректной. Речь идет о запрете смены гендерного маркера и гендерно-аффирмативных медицинских вмешательств, то есть о запрете легализации транс-перехода.

Помимо запретов непосредственно на медицинскую помощь транс-людям, Госдума одобрила следующие ограничительные меры:

Органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок о «смене пола»;

«Смена пола» одним супругом или обоими будет основанием для аннулирования брака;

Для «людей, сменивших свой пол» будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними.

Третье чтение назначено на 14 июля. Во втором чтении законопроект был одобрен единогласно, его поддержал 391 парламентарий.

Сейчас по закону для того, чтобы сменить гендерный маркер и провести необходимые операции, транс-люди могут получить справку с диагнозом «трансексуализм». На ее основании можно поменять свидетельство о рождении, а затем — паспорт. Также после получения справки транс-люди могут получать медицинскую помощь: гормональную терапию и направление на операции.

«Не надо выдумывать поправок»

Ранее Минздрав передал негативное заключение на законопроект, где среди прочего указывал, что он может привести к росту числа самоубийств у людей, чей гендер не соответствует официальному полу.

«Не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове», — глумливо пересказал эту часть заключения депутат Петр Толстой.

Глава министерства Михаил Мурашко, присутствовавший на обсуждении законопроекта в середине июня, предлагал просто ужесточить требования для принятия решения о гормональном или хирургическом лечении транс-людей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что Минздраву не надо «выдумывать никаких поправок» к законопроекту, «аргументируя это заботой о людях».

«Заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд», — сказал Володин.

Социальная группа без прав

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в Конституции России не предусмотрена «смена пола», а также «промежуточные варианты полов вроде родитель № 1 и родитель № 2» — формулировка, которую неоднократно использовал президент Владимир Путин. Также отмечается, что законопроект направлен на укрепление стратегии России по национальной безопасности и поддержание «традиционных российских ценностей».

Еще во время обсуждения закона о введении повсеместного запрета на «гей-пропаганду» в 2022 году депутаты и чиновники не скрывали, что это решение принято на фоне и вследствие войны в Украине. Депутаты тогда заявляли, что помимо войны в Украине Россия ведет и «духовную борьбу с Западом» — поэтому запрет «гей-пропаганды» и «пропаганды смены пола» поможет одержать борьбу с «новым миропрорядком».

Новый законопроект «нужен для того, чтобы государство еще больше вмешивалась в частную жизнь граждан и укрепляло тот режим, который существует», говорила Би-би-си юрист ЛГБТ-движения «Выход» Ксения Михайлова (организация признана в России иностранным агентом). «Чем больше государство вмешивается в частную жизнь, тем сильнее и лучше оно контролирует своих граждан», — считает она.