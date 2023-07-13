Жара по имени Цербер: юг Европы изнемогает от аномально высоких температур

час назад

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Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Женщина пытается спастись от жары при помощи зонтика и веера. Помогает плохо: в Испании температуры поднялись выше 40°C

Страны южной Европы и Северной Африки изнемогают от аномальной жары, которая, скорее всего, в ближайшие дни станет еще сильнее и принесет рекордно высокие температуры.

Термометры в некоторых частях Испании, Франции, Италии, Греции, Хорватии и Турции поднимутся выше 40°C.

Метеорологическое общество Италии назвало тепловую волну Цербером в честь трехголового пса, охранявшего вход в царство мертвых в греческой и римской мифологии. Он же фигурирует и в «Аде» Данте.

Поступали сообщения о том, что несколько человек, в том числе туристы, потеряли на жаре сознание. По меньшей мере один человек умер.

Итальянские СМИ сообщили, что 44-летний рабочий рисовал полосы для перехода-зебры в городе Лоди неподалеку от Милана и потерял сознание от жары. Его срочно отвезли в больницу, где он и умер.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Женщина стоит в очереди за водой. Туристам в центре Рима приходится довольно тяжело

«Мы столкнулись с невыносимой жарой, — написал итальянский политик Никола Фратоянни. — Наверное, для того, чтобы избежать трагедий, подобных той, которая произошла в Лоди, надо в самые жаркие часы принимать все необходимые меры предосторожности».

Врачи советуют выпивать не меньше двух литров воды в день и отказаться от кофе и алкоголя. Кофе имеет слабое мочегонное действие, а алкоголь вызывает обезвоживание: оба лишают организм так необходимой в жару влаги.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Упавшую в обморок от жары туристку из Британии приводят в чувство рядом с Колизеем. Как правило, отпуска планируются заранее, и о том, что придется осматривать достопримечательности в такой экстремальной обстановке, никто не думал

Группа туристов, оказавшихся в жару на римских улицах, рассказала журналисту агентства Reuters, что они носят с собой бутылки со спреем, чтобы хоть как-то охладиться, разбрызгивая на себя воду.

«Мы просто пытаемся выжить», - сказал журналистам приехавший в Рим с юга Италии Марико Дессо.

Некоторые гости итальянской столицы уже теряли сознание от теплового удара, в том числе одна туристка из Британии, упавшая в обморок рядом с Колизеем.

Синоптики говорят, что тепловой Цербер будет создавать экстремальные условия еще на протяжении нескольких дней.

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Для охлаждения подходят и фонтаны. Врачи говорят, что людям, страдающим от избыточного веса, в жару приходится особенно тяжело, и перегревание для них еще более опасно

В Испании стояла страшная духота, а днем столбик термометра поднимался до 45°C. Но самое плохое заключается в том, что и ночные температуры остаются высокими, не давая перегретым домам, земле и людям хоть как-то остыть. В некоторых частях острова Майорка 12 июля температура в 4 часа утра достигала 37°C. Скорая помощь еще с мая выезжает как минимум на один вызов в день, связанный с тепловым ударом.

Спутниковый снимок, сделанный метеорологической миссией ЕС Copernicus Sentinel, показал, что во вторник 11 июля температура земли в районе автономной области Эстремадура на юго-западе Испании достигла 60°C.

Автор фото, EUROPEAN UNION, COPERNICUS SENTINEL-X IMAGERY Подпись к фото, Спутниковая фотография мисии Copernicus Sentinel. Почти черные пятна в середине - те области, где температура достигала 60 градусов по Цельсию

«Действительно, температуры растут, сейчас они намного, намного выше, чем в другие годы, — сказала агентству Reuters жительница Мадрида Алехандрина Кой. — Я вижу, как от этого всем плохо!»

«Погода становится все менее и менее предсказуемой, разница между сезонами все уменьшается», — отметил другой житель столицы Испании по имени Пас Льянес.

Метеорологи говорят, что пик жары придется на пятницу 14 июля. А погодная служба Би-би-си BBC Weather сообщает, что на больших территориях юга Европы температура будет незначительно колебаться в районе 40°C.

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Жара, вероятно, сохранится и в выходные дни, а в Праге, столице Чехии, по данным BBC Weather, температура в субботу может достигать 36°C, что значительно выше среднего значения для июля в 24°C.

Но по мере того, как Цербер постепенно отступает, итальянские синоптики предупреждают, что следующая волна аномально жаркой погоды, которую они уже назвали Хароном в честь перевозчика душ в подземный мир, снова поднимет температуру в Риме до 43°C, а на острове Сардиния - до 47°C.

Самая высокая температура в Европе за всю историю наблюдений — 48,8°C - была зафиксирована недалеко от Сиракуз на итальянском острове Сицилия в августе 2021 года.

Согласно исследованию барселонского института ISGlobal, в прошлом году в Европе от жары умерло 61 672 человека. Больше всего смертей приходится на Италию — 18 010, в Испании — 11 324, а в Германии — 8 173.

Есть опасения, что в этом году число жертв Цербера и Харона будет еще выше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Собакам в жару приходится еще хуже: шкуру не снимешь

Эксперты говорят, что периоды аномально жаркой погоды становятся все более частыми, а изменение климата означает, что рекордные температуры теперь являются нормальным явлением.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что июнь этого года был самым жарким за всю историю наблюдений по всему миру.

Что экстремальная жара делает с нашим телом?

Когда тело нагревается, кровеносные сосуды расширяются. Это приводит к снижению артериального давления и заставляет сердце работать с большей нагрузкой для того, чтобы по-прежнему снабжать кислородом все части тела.

Кровеносные сосуды теряют герметичность и возникают первые легкие симптомы: потницы и опухание ног.

Но повышенное потоотделение приводит к потере воды и растворенных в ней солей, что, в свою очередь, означает нарушение водно-солевого баланса в организме.