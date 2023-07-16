Умерла актриса и певица Джейн Биркин

16 июля 2023, 11:36 GMT Обновлено 23 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джейн Биркин в 1997 году

Джейн Биркин умерла на 77 году жизни, об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, певицу обнаружили мертвой в ее доме в Париже.

В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты.

"Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами", - говорила тогда Биркин.

О смерти певицы со ссылкой на собственные источники также сообщает BFMTV.

Англо-французская звезда начала свою карьеру в качестве актрисы в Лондоне в 60-е годы, в частности снявшись в картине "Фотоувеличение" у Микеланджело Антониони.

Особую известность Биркин принесли отношения со скандальным французским певцом и автором песен Сержем Генсбуром, от которых у них родилась дочь Шарлотта Гинсбур, также известная певица и актриса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 60-е Биркин познакомилась с Сержем Гинсбуром

Кульминацией бурного романа Биркин и Гинсбура стал их альбом 1969 года «Джейн Биркин/Серж Гинсбур», а также откровенный фильм 1976 года «Je t'aime moi non plus» с одноименной песней, в которой Биркин имитирует звуки, как при занятии сексом.

Благодаря своему непринужденному стилю в одежде Биркин также считалась иконой моды, а компания Hermes использовала ее имя для создания легендарной сумки Hermes Birkin, вариации которой входят в число самых дорогих дамских сумок в мире.