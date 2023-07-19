«Троицу» Рублева отправили в Центр Грабаря для подготовки к передаче РПЦ на 49 лет

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Запрос от РПЦ поступил в Третьяковскую галерею в мае 2022 года. Расширенный реставрационный совет тогда, как и в 2021 году, «решительно заявил о невозможности выдачи уникального памятника русской и мировой культуры» из-за его состояния, не предполагающего какие-либо перемещения, тем более на такие значительные расстояния.

Третьяковская галерея получила письмо от епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Фомы с просьбой согласовать график «принесения иконы» в лавру в период с 16 по 19 июля – в рамках празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

«Опыт показывает, что единственное перемещение иконы в 2007 году для экспонирования на выставке „Россия-Европа" на Крымском валу с соблюдением всех норм обозначило высокую категорию риска и привело к негативным последствиям для состояния памятника», — говорилось в письме Зельфиры Трегуловой, прежнего директора Третьяковской галереи, в Минкультуры от 4 июля прошлого года.

Заместитель директора Третьяковки (Трегулова в это время оказалась в командировке) Ринат Шигапов подписал приказ о перевозке иконы в Сергиев Посад. Ряд искусствоведов и представителей музейного сообщества осудили тогда действия руководства Третьяковки. Историк древнерусского искусства, доктор искусствоведения Энгелина Смирнова назвала разрешение на вывоз «Троицы» должностным преступлением.

«Троицу» выставляют в Троице-Сергиевой лавре вопреки мнению реставрационного совета.

Третьяковка сообщает, что «Троица» вернулась в музей.

Третьяковка сообщает о заседании реставрационного совета и о том, что икона находится в депозитарии. После возвращения иконы нашли существенные изменения состояния сохранности «Святой Троицы»: 61 участок с «отставаниями паволоки (ткани, которая наклеивается на доску перед наложением грунта) и левкаса (грунта) с позолотой на полях иконы» (пять участков реставраторы назвали аварийными).

«Троица» вернулась в экспозицию Третьяковской галереи. До этого с ней работали реставраторы, пытаясь стабилизировать состояние ветхого памятника.

«Троицу» изъяли из постоянной экспозиции Третьяковской галереи для обследования и оценки состояния сохранности иконы.

На заседании расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи принято заключение о невозможности перемещения «Троицы» в ближайшее время. Икона «не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня» из-за ее «сложного и нестабильного» состояния.

Пресс-служба патриарха Кирилла сообщила на сайте патриархии, что Путиным «принято решение» вернуть «Троицу» РПЦ в ответ «на многочисленные просьбы православных верующих». Заявлено, что икона будет выставлена для поклонения в московском храме Христа Спасителя «в течение года», а затем займет «историческое место» в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет , что Путин «из гуманитарных соображений» решил передать «Троицу» РПЦ. По его словам, «укрывать в музее» святыню не соответствует «чаяниям большого количества верующих в нашей стране». Тогда же патриарх сообщает о том, как Путин принял «историческое решение», на заседании Священного Синода. По его словам, он лично говорил о «Троице» с Путиным, а до этого передал главе администрации президента Антону Вайно письмо с просьбой «организовать ее принесение» на праздник Святой Троицы 4 июня в храм Христа Спасителя в Москве, «с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих». Патриарх уверял Вайно, что просьба связана с «особой историко-культурной ценностью» иконы, а Минкультуры «не имеет возражений» к принесению «Троицы» в храм «на означенный период». «Вот такое скромное пожелание было мной обращено в адрес руководителя президентской администрации», — сказал патриарх. То есть он просил выдать икону из музея только на пару недель. Но «в ответ», по словам патриарха, Путин принял «историческое решение» — вернуть «Троицу» церкви навсегда. Патриарх и его пресс-служба называют «Троицу» чудотворным образом, однако ни в письме Антону Вайно, ни в официальном «Журнале Священного Синода» об этом не говорится.

Патриарх и Священный Синод направляют Путину благодарственное письмо. В совместном благодарственном обращении, опубликованном 17 мая, икону вновь называют чудотворной. «Глубоко символично, что восстановление исторической справедливости происходит в судьбоносный период государственного бытия России», — подчеркивают авторы письма. В благодарственном письме патриарх и Синод уведомляют Путина, что в течение года образ будет находиться в храме Христа Спасителя, а затем — в иконостасе Троицкого собора Лавры. Третьяковка сообщает , что ожидает подписанных министерством распорядительных документов, на основании которых икона «Святая Троица» Андрея Рублева, входящая в состав государственной части музейного фонда Российской Федерации, будет передана 4 июня 2023 года для богослужений в храм Христа Спасителя.

Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин говорит СМИ, что если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен какой-нибудь из чудотворных списков рублевской «Троицы», а впоследствии, когда будет подготовлен киот, подлинная икона займет свое место в Троицком соборе лавры.

Директор музея Елена Проничева встречается с патриархом Кириллом и знакомит его с выводами реставрационного совета. Протоиерей Леонид Калинин сказал «Интерфаксу», что его подпись под протоколом реставрационного означает только то, что он «ознакомлен» с документом. И подчеркнул, что «ряд выводов реставрационного совета» считает «избыточными, чрезмерными». «Хотя обеспокоенность музейного сообщества я абсолютно, полностью разделяю», — заявил Калинин. Комиссия по культуре древней и средневековой Руси РАН обратилась в Минкульт с просьбой не передавать икону церкви. «Будем разговаривать с экспертами, проговаривать это. Тема очень серьезная, и, конечно, будем выяснять детали», — сказал Песков. Он утверждает, что в Кремль ранее не поступало экспертных заключений о состоянии иконы.

Дмитрий Песков заявил, что «согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности ее в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода». Минкультуры уточнило, что икона будет выставлена в храме 4 июня на две недели, а затем ее передадут на реставрацию.

Патриарх издает указ и распоряжение о запрещении в служении и освобождении от должностей протоиерея Леонида Калинина, который возглавлял экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви. На протяжении 13 лет Калинин входил в патриарший совет по культуре и с 2015 года в должности епархиального древлехранителя Московской городской епархии отвечал за контроль за сохранением памятников церковного наследия, находящихся в собственности или пользовании церквей епархии.

Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин попал в больницу с сердечным приступом.

В храм Христа Спасителя привозят ту же старую витрину, в которой икону выставляли в 2022 году в лавре.

Патриарх Кирилл вечером в субботу после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре заявил, что «в течение года чудотворный образ будет находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда [в лавру], в святой храм на историческое место», — сказал предстоятель РПЦ. Уже после этого директор музея Елена Проничева и протоиерей Георгий Мартынов, куратор Патриаршего музея церковного искусства при храме Христа Спасителя, подписали договор о размещении иконы в храме Христа Спасителя на две недели. Икону доставляют в храм поздно вечером. Ближе к полуночи Минкультуры сообщает, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июня. Третьяковка уточняет, что икона должна вернуться в депозитарий не позднее 19 июня.

Патриарх Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Святой Троицы говорит, что она останется в храме «определенное время». И называет икону чудотворной. На сайте патриархии текст этой части проповеди патриарха не опубликован, но он есть в конце видео его обращения с предстоятельским словом.

В храме Христа Спасителя продают сувенирные платки в память «о передаче» церкви «чудотворного» образа.

Советник по культуре Владимира Путина Владимир Толстой говорит, что для передачи церкви музейных экспонатов «должны быть выработанные чёткие правила, должна быть какая-то системная история, это не может быть спонтанным решением. Нужно, чтобы это происходило по закону, по правилам и с учетом мнения профессионалов, которые единственные понимают те угрозы, которые существуют для этих памятников». Он отметил, что не нужно ждать «какого-то следующего такого же события, а сесть узкой группе профессионалов и вместе с церковью выработать эти правила и им следовать». При этом он подчеркнул, что, «если действительно, реально профессионалы говорят, что угроза существует, значит надо находить какие-то другие решения». «Мы должны думать о том, что наши главные святыни, наши главные культурные ценности, сакральные ценности должны быть сохранены для последующих поколений», — добавил он. Говоря о «Троице», Толстой напомнил, что это не единственная ценная реликвия, находящаяся в музеях. «И, конечно, в какие-то трудные моменты истории иконы начинают играть и ту самую сакральную роль», — сказал он.

Министр культуры Ольга Любимова в интервью «Известиям» сказала, что перед передачей иконы в Троице-Сергиеву лавру памятник будет отправлен на реставрацию в центр имени Грабаря. По ее словам, реставрация «Троицы» может занять до года. «Сколько будет длиться реставрация? Это не забор, и не Том Сойер будет красить. Конечно, будет научный совет, параллельно нужно изготовить совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа», — сказала Любимова. После реставрации, по словам министра, «Троицу» передадут в Троице-Сергиеву лавру. При этом Любимова отметила, что «Троица» будет передана в музей при лавре. «"Троица" остается в государственной коллекции [...] Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это — ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и Министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа», — отметила Ольга Любимова.

Пресс-служба РПЦ сообщила, что Министерство культуры России готовит необходимые документы для оформления передачи «Троицы» в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В сообщении пресс-службы говорилось также, что принято решение о продлении срока пребывания «Святой Троицы» в соборе до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. В Третьяковской галерее 16 июня срочно собрали реставрационный совет. По информации источников Би-би-си, в ходе заседания реставрационного совета говорилось, что из центра Грабаря в Третьяковку икона может уже не вернуться и единственная возможность ее спасти — это обратиться в прокуратуру с заявлением о готовящемся нарушении музейного порядка.

Министерство культуры России сообщило о решении продлить срок пребывания «Троицы» в храме Христа Спасителя на месяц — до 19 июля. Это решение в ведомстве объяснили просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, 18 июля. По данным источников Би-би-си, решение о продлении пребывания иконы в храме Христа Спасителя связано с тем, что подготовить предписанный Минкультом юридический документ о передаче иконы в центр Грабаря в последний рабочий день перед предполагаемым (по договору) возвращением «Троицы» из храма оказалось невозможно.

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев признал, что есть «некоторое отклонение по уровню влажности» в храме Христа Спасителя, где на тот момент находилась икона.

Минкультуры сообщило о готовности специального помещения для иконы в центре Грабаря — по утверждению директора центра Дмитрия Сергеева, там будет обеспечен климат-контроль.

«Троицу» Андрея Рублева официально передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, сообщила РПЦ. Договор о передаче «Троицы» подписали патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова (соглашение о передаче при этом заключено между Третьяковской галереей и лаврой). Церемония утверждения договора прошла в Портретном зале Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре. Как пояснила в интервью агентству ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), «Троица» передается РПЦ и одновременно остается «в оперативном управлении» Третьяковской галереи, обе стороны несут ответственность за сохранность памятника. Минкультуры и Третьяковка о передаче иконы и подписании соглашения не сообщали. Условия договора не опубликованы. В интервью «Коммерсанту» доктор искусствоведения, член комиссии Министерства культуры по особо ценным объектам культурного наследия Лев Лифшиц рассказал, что у сотрудников Третьяковской галереи, которые, согласно договору между ГТГ и РПЦ, должны были наблюдать за состоянием иконы, с 4 июня не было прямого доступа к памятнику.

Центр имени Грабаря представил специальное помещение для «Троицы» Андрея Рублева. По данным источников Би-би-си, 19 июля состояние иконы должны были обсуждать на расширенном реставрационном совете в ином составе, чем состав совета, выступавшего против вывоза «Троицы» за пределы Третьяковки. Но дату заседания перенесли. Дальнейшие «реставрационно-консервационные» меры, по данным ТАСС, будут определены на совете в конце июля.

«Троицу» собирались перевезти в центр Грабаря в ночь на 19 июля, сообщила государственная «Российская газета». Это подтвердила «Ведомостям» и завотделом центра Елена Проханова. Она уточнила, что икона передается в центр Грабаря «уже от Троице-Сергиевой лавры». Никаких официальных сообщений о передаче иконы РПЦ от властей и Третьяковки не было.