«Троицу» Рублева отправили в Центр Грабаря для подготовки к передаче РПЦ на 49 лет
Икону «Святая Троица» Андрея Рублева после полутора месяцев пребывания в храме Христа Спасителя доставили в специально подготовленное помещение в Научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря. Там реставраторы и искусствоведы будут готовить ветхий памятник к передаче на 49 лет в Троице-Сергиеву лавру. Об условиях передачи общественность до сих пор практически ничего не знает.
Икона, которая в течение шести недель выставлялась в действующем храме в обычной витрине без климат-контроля, в ближайшее время будет находиться в центре Грабаря на консервации, сроки которой пока не определены.
По данным телеграм-канала «Ку-ку», после распаковки иконы специалисты проведут высокоточную съемку и 3D-сканирование одного из важнейших древнерусских памятников. Эти данные помогут реставраторам с высокой точностью оценить состояние сохранности иконы, которая была вывезена из музея, несмотря на прямой запрет реставрационного совета Третьяковской галереи на ее перемещение.
Какие именно «реставрационно-консервационные» меры будут прописаны «Троице», станет ясно в конце июля, после заседания расширенного реставрационного совета. По данным источников Би-би-си, состав совета в этот раз будет иным — не таким, как состав совета, выступавшего против вывоза «Троицы» за пределы Третьяковки.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова в интервью «Известиям» говорила, что работа по реставрации и консервации иконы может занять до года. (Реставраторы неоднократно подчеркивали, что древний памятник нуждается не в реставрации, а прежде всего в консервации).
«Реставрационно-консервационные» меры в центре имени Грабаря, по планам Министерства культуры, должны подготовить разрушающуюся икону к передаче в безвозмездное пользование на 49 лет в Троице-Сергиеву лавру.
Безвозмездное пользование с неизвестными условиями
12 июля стало известно, что «Троицу» Андрея Рублева официально передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.
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Договор о передаче иконы лавре подписали патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова. Церемония утверждения договора прошла 12 июля в Портретном зале Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.
«Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность», — сказал патриарх после подписания документа.
Минкультуры и Третьяковка о передаче иконы и подписании соглашения не сообщали. Условия договора так и не были опубликованы.
Как пояснила в интервью агентству ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), «Троица» передается РПЦ и одновременно остается «в оперативном управлении» Третьяковской галереи, обе стороны несут ответственность за сохранность памятника.
По данным Forbes, условия хранения «Троицы» в лавре не прописаны в договоре. Третьяковская галерея уже после подписания договора приступила к подготовке дополнительного акта об условиях хранения памятника и о контроле за соблюдением этих условий, отмечает Forbes.
Источники Би-би-си отмечают, что договор о передаче «Троице» по условиям во многом совпадает с договором между Эрмитажем и Свято-Троицкой Александро-Невской лавре о передаче гробницы Александра Невского.
Договор о передаче раки Александра Невского предусматривает, что Свято-Троицкая Александро-Невская лавра должна создать указанный специалистами Эрмитажа температурно-влажностный режим для гробницы, а также подготовить специальную витрину.
Передача мемориального комплекса гробницы будет осуществлена только после утверждения Эрмитажем наличия условий, обеспечивающих сохранность памятника. Также у музея остается право одностороннего расторжения договора в случае несоблюдения церковью условий хранения памятника.
Как это будет реализовываться на практике — и в случае с гробницей Александра Невского, и в случае с «Троицей» — пока не ясно. Источники Би-би-си в музейном сообществе отмечали, что у сотрудников Третьяковской галереи во время нахождения иконы в храме Христа Спасителя не было прямого доступа к «Троице». Эту информацию подтвердил «Коммерсанту» доктор искусствоведения, член комиссии Министерства культуры по особо ценным объектам культурного наследия Лев Лифшиц.
«Сотрудники ГТГ не имеют к ней прямого доступа, потому что не получают разрешения патриархии на наблюдения за ее состоянием, которые требуются. Несмотря на то что в существующем договоре [между Третьяковской галереей и храмом Христа Спасителя] это прописано», — отметил Лев Лифшиц.
Источник Forbes в Третьяковской галерее также подтвердил, что, согласно договору между храмом Христа Спасителя и Третьяковской галереи, витрину с «Троицей» должны были открывать для реставраторов дважды за месяц, однако этого так и не произошло. «Патриарх не благословлял», — рассказал Forbes источник.
Между тем во время нахождения «Троицы» в храме Христа Спасителя СМИ неоднократно обращали внимание на то, что датчики в витрине с иконой продолжительное время фиксировали недопустимо низкие значения уровня влажности.
«Такое резкое падение влажности относительно привычной нормы чревато ссыханием древесины, а значит, новыми трещинами и расширением старых», — отмечал религиозный и общественный деятель, богослов и публицист Андрей Кураев.
Где именно будет находиться ветхий памятник после передачи его РПЦ — в музее при лавре («Ризница Троице-Сергиевой лавры») или в Троицком соборе лавры, также не уточняется. Ранее патриарх Кирилл неоднократно говорил о «возвращении» ветхого памятника на свое «историческое место» — то есть в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Эксперты ранее отмечали, что сколько-нибудь продолжительное нахождение "Троицы" в действующем храме неизбежно приведет в конечном счете к ее утрате.
После лишь трехдневного нахождения «Святой Троицы» Рублева в Троицком соборе лавры в июле 2022 года произошло существенное ухудшение состояния сохранности древнего памятника. Реставраторы зафиксировали 61 участок с «отставаниями паволоки (ткани, которая наклеивается на доску перед наложением грунта) и левкаса (грунта) с позолотой на полях иконы» (пять участков реставраторы назвали аварийными).
«Проведенные исследования убедительно показывают, что уже выявленные и пока отложенные последствия перевозки иконы и ее пребывания во время празднеств в Троице-Сергиевой лавры серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника», — говорилось в протоколе заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи от 8 сентября 2022 года.
Из Третьяковской галереи — в специальный «бункер»
«Святую Троицу» из Третьяковской галереи, где она до этого хранилась без малого 95 лет, увезли в храм Христа Спасителя поздно вечером 3 июня. Икону забрали прямо с реставрационного стола - с наклейками, которые реставраторы закрепили в самых слабых местах, в том числе по стыку досок, чтобы трещины не разошлись во время перемещения иконы и ее пребывания вне музейных стен.
Договор о передаче «Троицы» на две недели из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя был подписан руководством музея под беспрецедентным давлением со стороны министерства культуры — документы были оформлены непосредственно перед транспортировкой иконы. Согласно условиям договора, икона должна была вернуться в Третьяковскую галерею не позднее 19 июня.
Однако за несколько дней до истечения этого срока, 15 июня, в Третьяковку пришло письмо замминистра культуры Сергея Обрывалина с грифом «Для служебного пользования» — руководству Третьяковки предписывалось срочно оформить дополнительное соглашение об изменении маршрута. Об этом рассказал Би-би-си близкий Минкульту и знакомый с содержанием письма источник в музейном сообществе.
В письме говорилось, что «Троицу» следует перевезти прямо из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ) имени академика И. Э. Грабаря и организовать там реставрационные работы, которые профинансирует Минкульт. Для этого Третьяковка должна заключить с Центром Грабаря договор о реставрации.
Неожиданное решение продлить вместо этого пребывание иконы в храме Христа Спасителя до 18 июля было связано с тем, что для оформления соответствующих документов не хватило времени.
Почему Минкульт решил передать икону в руки других специалистов, в письме не объяснялось. За несколько дней до этого реставраторы Третьяковки получили госпремию за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Поиск новой площадки для стабилизации «Троицы» объясняется явно не реставрационными проблемами в музее. До сих пор неизвестно, допустят ли к иконе «лечащих» специалистов из Третьяковки.
На заседании реставрационного совета Третьяковки, экстренно созванного 16 июня, говорилось, что в предписаниях Минкульта нет никакой мотивировки передачи иконы в Центр Грабаря.
«Все говорили о том, что решение Минкульта передать икону в Центр Грабаря — выражение недоверия к Третьяковской галерее и ее сотрудникам, хотя там много реставраторов высшей категории, а ряд из них недавно получил за реставрационные работы госпремию. Но мы-то понимаем, что решение Минкульта — это исполнение политической задачи», — сказала Би-би-си сотрудник отдела древнерусской культуры Русского музея Ирина Шалина.
Один из членов совета, попросивший об анонимности, рассказал Би-би-си, что помещения реставрационного центра не предназначены для длительного хранения шедевров. В Центре Грабаря, по его словам, нет отдельного помещения для размещения "Троицы" в правильных климатических условиях - там сухо, постоянно открываются и закрываются двери, поскольку в мастерские имени Грабаря приносят на время реставрации и уносят оттуда экспонаты. Кроме того, там находятся химикаты и работает вытяжка.
Нет у Центра Грабаря и аппаратуры, которая специально закупалась для реставраторов в Третьяковку, рассказали собеседники Би-би-си. А в музее стабильная температура, и в случае изменений сразу предпринимаются необходимые действия.
Однако уже 25 июня Министерство культуры отчиталось о том, что для «Троицы» в Центре Грабаря подготовлено специальное помещение с климат-контролем. По данным автора телеграм-канала «Ку-ку», искусствоведа Ксении Коробейниковой, помещение, подготовленное в Центре Грабаря для «Троицы», похоже на бункер. «Оно взрывоустойчиво и с двойной системой пожаротушения. В этих 30 м² разрабатывали и испытывали пороховые двигатели», — отмечает она.
Толщина стен помещения составляет порядка 80 см, у входа в него будет выставлена вооруженная охрана.
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