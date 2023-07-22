Принцу Джорджу 10 лет: новое фото будущего короля Британии

час назад

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Автор фото, Kensington Palace/PA Media

К дню рождения принца Джорджа, которому в субботу исполняется 10 лет, опубликована его новая фотография. На этот раз он сфотографирован не мамой Джорджа принцессой Уэльской, а профессиональным фотографом.

На снимке Джордж, второй в очереди на престол, сидит на ступеньках в Виндзоре.

Вопреки традиции, его сделала фотограф Милли Пилкингтон, а не мать Джорджа, принцесса Уэльская, которая часто фотографировала своих детей на прошлые дни рождения.

Принц Джордж только что закончил свой первый год обучения в частной школе Lambrook School в Беркшире, где он учится вместе со своими младшими сестрой и братом, Шарлоттой и Луи, с сентября прошлого года, после того как семья переехала в Виндзор. До этого, пока семья жила в Кенсингтонском дворце, принц Джордж учился в престижной частной школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона.

Начало летних каникул принца Джорджа было насыщенным: в прошлое воскресенье он с родителями и 8-летней Шарлоттой смотрел финал Уимблдона, на котором Карлос Алькарас победил Новака Джоковича.

За несколько дней до того Джордж с Шарлоттой и Луи посетили авиашоу в Глостершире, а в начале июля принц сходил со своим отцом принцем Уильямом на матч по крикету Ashes в Lord's.