«Безапелляционное» падение. Что происходит с рублем?

Ольга Шамина

Русская служба Би-би-си

38 минут назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

На торгах на Московской бирже в пятницу доллар достигал 96 рублей, а евро - 106. Экономисты, опрошенные Би-би-си, не видят серьезных предпосылок для изменения ситуации и начала укрепления рубля. Возможны лишь небольшие отскоки.

Рубль дешевеет по сути с начала года. Евро и доллар укрепились по сравнению с началом января примерно на 35%.

При этом с конца мая падение особенно ускорилось — примерно тогда же рубль начал опускаться до уровней весны 2022 года.

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«Российский рубль падает безапелляционно. Никакого сопротивления обширной девальвации нацвалюты не оказывается», — констатируют аналитики из БКС. Рубль не реагирует даже на рост цен на нефть, добавляют они.

Падение рубля — это долгосрочная тенденция, которая отражает ситуацию в российской экономике, уверены экономисты, опрошенные Би-би-си. Вряд ли рубль может вновь стать таким же крепким, как прошлым летом — тогда ситуация была противоположной.

Фундаментальная слабость

«Курс рубля начал падать с декабря 2022 года. Эта траектория определяется тем, что был введен потолок цен на российскую нефть, сокращались объемы экспорта в физическом выражении и на этом фоне еще восстанавливался импорт», — объясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Фактически она говорит о торговом балансе России. На курс рубля влияют различные финансовые потоки. Если в страну поступает больше валюты, чем из нее вывозится, то рубль укрепляется — именно это происходило летом прошлого года. Тогда еще не было введено санкций на торговлю российской нефтью, а цены на нее были высокими. А вот валюту из страны почти не вывозили — во многом из-за жестких требований со стороны ЦБ и резкого падения импорта после начала войны.

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Сейчас ситуация как раз противоположная. Импорт растет — за него приходится платить в валюте. Экспорт же, наоборот, сократился из-за санкций.

«Здесь все довольно просто: меньше валюты приходит в страну», — поясняет главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Правда, он связывает это не столько с потолком цен на нефть, про который, по его словам, «все уже стали забывать». Табах считает, что сказались в целом менее комфортные цены на энергоносители и другой экспорт этого года.

Действительно, нефть в последние месяцы заметно подешевела, но в конце июня цены на нее начали вновь постепенно расти. Это стало причиной, почему некоторые экономисты все же ждут укрепления рубля в ближайшие месяцы.

Но любые доходы приходят в российскую экономику с определенным временным лагом. «Сейчас он увеличился из-за того, что приходится использовать разные довольно кривые схемы для перевода средств», — поясняет Табах.

Еще одна причина, по словам экономиста, — это менее жесткие требования к валютному контролю. «Соответственно, больше денег остается просто за границей. Все вместе это способствует тому, что, условно говоря, спрос на рубли меньше и приток валюты меньше», — добавляет экономист. Об этом же пишут и в БКС.

Есть и еще один более долгосрочный и, возможно, самый главный фактор: курс рубля, по сути, отражает ситуацию в российской экономике. Власти резко увеличили в этом году расходы бюджета, кредитование быстро растет из-за высоких ставок — все это говорит об очень мягких условиях на денежном рынке, иначе говоря, в экономике просто много рублей. Об этом подробно пишет экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Но он оговаривается, что ЦБ уже идет на ужесточение политики — это должно подддержать рубль.

Что ухудшает проблему?

Фундаментальные факторы определяют постепенное падение рубля в последние месяцы. Когда же падение ускоряется, к ним, как правило, добавляются какие-то временные причины.

В июле, например, экономисты говорили о том, что на курс мог повлиять мятеж, устроенный Евгением Пригожиным. Он мог повысить неопределенность в экономике и ускорить отток капитала. Но эту версию не подтверждали данные Центрального банка.

Орлова связывает падение рубля на этой неделе с окончанием налогового периода — обычно в период уплаты налогов компании активно покупают рубли, а после его окончания покупают валюту.

Еще один возможный фактор — это неопределенность, связанная с покупками валюты по бюджетному правилу. Минфин на этой неделе заявил о том, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в августе будут выше плана. И это произошло в основном благодаря слабому рублю — цены на российскую нефть в рублях выглядят высокими.

Автор фото, YURI KOCHETKOV / EPA Подпись к фото, Аналитики пока не видят возможности для отката - если не вмешается регулятор

Соответственно, с 6 августа Минфин собирается покупать юани и золото — правда, эти покупки не будут проводиться на рынке, поэтому, как пишут аналитики «Сбера», вряд ли повлияют на курс рубля напрямую.

Но на рынке ждали, что Минфин вообще откажется от подобных покупок, поэтому решение их начать как раз могло привести к падению, объясняют в банке.

Некоторые экономисты уже предлагают отменить бюджетное правило — в его рамках Минфин и будет покупать валюты, хотя бы временно ради стабильности рубля.

Еще один фактор — это спекулянты, которые на фоне всего происходящего на рынках просто играют против рубля и зарабатывают на этом, пишут в БКС.

Что будет с рублем дальше?

Минфин думает над тем, чтобы перестать использовать Фонд национального благосостояния для финансирования расходов бюджета. Если это решение будет принято, то покупать валюту он больше не будет — дополнительные рублевые доходы пойдут прямо в бюджет, объясняют в «Сбере». А это значит, что покупки валюты не будут давить на рубль.

Пока это решение не принято, доллар так и будет стоить около 95 рублей, предполагают в банке. А вот если в сентябре Минфин откажется от покупок, то доллар откатится до 90 рублей, предполагают в «Сбере».

На конец года в банке ждут доллара по 85 рублей — тут как раз пройдет лаг, о котором говорил Антон Табах, и в экономику начнет поступать выручка экспортеров.

«Я думаю, что на нынешних уровнях рубль перепродан», — считает Табах. Он полагает, что из-за повышения ставок до конца года будет естественное укрепление рубля. Да и ЦБ, если поймет, что рубль дальше слабеет и это влияет на инфляцию, то с высокой вероятностью начнет ужесточать валютный контроль.

Орлова не видит серьезных предпосылок для каких-то резких движений рубля. Но август вряд ли будет спокойным: игроков на рынке немного, как и денег, предложение валюты небольшое. В таких условиях могут случиться резкие движения, предполагает экономист.

«Рубль критически перепродан и не отражает макропараметров государства. По нашим неизменным оценкам, доллару и в июле нечего было делать выше 90», — пишут в БКС. Но аналитики пока не видят возможности для отката — если не вмешается регулятор.

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