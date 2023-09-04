«Часть большой сети»: в Швеции начался суд над россиянином, подозреваемым в работе на ГРУ

22 минуты назад

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Автор фото, JONASD EKSTROMER/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Imag Подпись к фото, Суд в Стокгольме проходит при повышенных мерах безопасности. Служба безопасности досматривает людей, пришедших на процесс

Суд в Стокгольме начал рассмотрение дела 60-летнего россиянина Сергея Скворцова, обвиняемого в работе на российскую военную разведку. Его арестовали год назад с помощью спецназа и двух вертолетов Black Hawk.

Скворцов прожил в Швеции более 25 лет и в 2012 году получил шведское гражданство. Он имел свою компанию, занимавшуюся экспортом и импортом различной продукции.

Следствие считает, что этот бизнес использовался как прикрытие для разведывательной деятельности Сергея. Его обвиняют в незаконном приобретении в Швеции и США западных технологий - в первую очередь, электронных устройств - для последующей передачи их в Москву в обход наложенных на Россию международных санкций.

Скворцов свою вину отрицает.

По мнению экспертов, которых цитируют СМИ Швеции, упоминаемые в материалах дела технологии могли использоваться в том числе и в работе над ядерным оружием.

При этом прокуратура считает, что Скворцов был лишь одним участников обширной сети, созданной для получения критически важных для российской военной машины западных технологий.

Подробности обвинений

Автор фото, Dmitry Astakhov/TASS Подпись к фото, Скворцова обвиняют в работе на Главное управление Генштаба российской армии, более известное как ГРУ. На фото - визит В.Путина в штаб-квартиру ГРУ в 2006 году

«Существует целая система незаконной закупки технологий. Это организация, которая восходит еще к советским временам. Для ее работы требуются агенты, звенья по всему миру, которые могут помочь военной промышленности с закупками», - заявил на суде прокурор Хенрик Олин. Он считает, что Скворцов как раз и был одним из таких звеньев, а конечным получателем продукции было Главное управление Генштаба российской армии, более известное как ГРУ.

В материалах дела говорится, что с 1 июля 2014 года по 22 ноября 2022 года Скворцов «тайно и/или с использованием мошеннических средств осуществлял деятельность в интересах российского государства с целью получения информации об условиях, раскрытие которых иностранной державе может представлять угрозу безопасности Швеции».

По версии обвинения, Скворцов собирал информацию и приобретал технологии и устройства, «которые российское государство и силы обороны не могли приобрести на открытом рынке из-за экспортных правил и санкций». Затем, как считает прокурор, Сергей организовывал перевозку закупленного в России, «скрывая фактического конечного потребителя».

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Адвокат россиянина Ульрика Борг настаивает на его невиновности

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В разговоре с агентством AFP прокурор уточнил, что электронные устройства, которые закупал Скворцов, в основном были из Соединенных Штатов. В этой связи в суд вызвали представителя ФБР (службы контрразведки США), а также сотрудников разведслужб Швеции.

Прокурор также напомнил, что в 2016 году власти США арестовали в Нью-Йорке троих россиян за контрабанду лицензионной микроэлектроники в интересах военного комплекса России. Обвинение предполагает, что Скворцов как раз и занял место этих коммерсантов в большой подпольной российской системе обхода санкций.

«Стоит только взглянуть на поле боя в Украине, чтобы увидеть, насколько реальна потребность [в западных технологиях] со стороны российского военно-промышленного комплекса», - сказал прокурор Олин в суде.

На заседании также прозвучало, что следствие располагает копией электронных писем Скворцову из Министерства обороны России. Дополнительные данные и доказательства также были получены с жестких дисков компьютеров, флешек, мобильных телефонов и документов, изъятых в ходе обыска дома Скворцова.

Важно отметить, что в Швеции обвинение в «незаконной разведывательной деятельности» считается менее тяжким, чем обвинение в шпионаже. Скворцову грозит до четырех лет тюремного заключения, если его признают виновным.

Тихий пригород и десант спецназа

Скворцов и его жена жили в небольшом доме в пригороде Стокгольма. Именно там их и арестовали в ноябре 2022 года. По данным шведских журналистов, в операции было задействовано элитное подразделение спецназа. Над домом Скворцова зависло два вертолета Black Hawk, с которых спецназовцы по канату спустились прямо к дому россиянина.

После дополнительного расследования и изучения материалов, полученных в ходе обыска дома Скворцова, его жена была освобождена из-под стражи и более не является подозреваемой.

Ожидается, что судебный процесс продлится до 25 сентября. Часть заседаний будет проходить в закрытом режиме, поскольку там будут озвучивать секретные сведения.

Это уже второй подобный процесс в Швеции за последние годы.

В мае Верховный суд Швеции оставил в силе пожизненный приговор старшему из двух братьев - граждан Швеции иранского происхождения.