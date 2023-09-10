На большей части территории России завершились региональные выборы

22 минуты назад

Автор фото, ТАСС Подпись к фото, Табло с результатами голосования в регионах России и на оккупированных территориях

8-10 сентября в России проходили региональные выборы - губернаторов, депутатов в региональные парламенты и другие муниципальные органы.

В 21 субъекте страны выбирали высших должностных лиц. Кроме того, состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов

Голосование также проходило на оккупированных Россией украинских территориях - там выбирали депутатов в местные парламенты. Его результаты не признаются ни Украиной, ни странами Запада, считающими выборы на захваченных территориях нелегитимными.

Сергей Собянин, по предварительным данным ДЭГ, набрал более двух миллионов голосов на выборах мэра Москвы и выиграл выборы, цитирует РИА Новости начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артем Костырко.

С начала избирательной кампании было зарегистрировано около двух тысяч сообщений, связанных с нарушениями, было заведено 6 уголовных дел, сообщили в российском МВД.

Самые громкие нарушения

В Находке Приморского края сфальсифицировали все выборы - к такому выводу 9 сентября пришел экс-руководитель движения «Голос» (признано иностранным агентом) Роман Удот, проанализировав статистику по явке. Он заметил, что явка на всех участках города в одно и то же время достигала одних и тех же процентов. По словам эксперта, это значит, что официальная явка не имеет отношения к реальному числу проголосовавших.

Автор фото, TACC Подпись к фото, На фото - подсчет голосов на участке в Тюмени

В Великом Новгороде сегодня задержали троих кандидатов в городскую думу, выдвигавшихся от партии «Яблоко». Их могут арестовать на 15 суток по административной статье о неповиновении полиции.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Кандидаты приехали на встречу с избирателями, но по неизвестным причинам их машину заблокировала полиция, сообщает пресс-служба партии. Яблочники отказались покидать свою машину, и полиция расценила их действия как неповиновение, за что на них и были составлены протоколы. Кандидаты ожидают решения суда.

В Москве на избирательном участке задержали женщину за то, что она попросила показать ей выписку из книги избирателей. Комиссии не понравилось ее поведение, и женщина стала снимать происходящее на телефон. После этого полиция ее задержала. Женщина заявила, что затем ее избили в отделении полиции, и поделилась с телеграм-каналами фотографиями своих синяков. На нее составили протокол за мелкое хулиганство с неповиновением полиции, и оставляют на ночь в отделении. Ей грозит 15 суток ареста.

В Ивановской области кандидат от КПРФ заявил, что председатель одной из избирательных комиссий ночью проник в здание, где проходило голосование, вскрыл сейф и поменял бюллетени. КПРФ потребовала отменить выборы.

В Подмосковье члены УИК пошли на надомное голосование для 11 человек со 150 бюллетенями, сообщает телеграм-канал «Наблюдатели на выборах в МО». После того, как это заметили наблюдатели, бюллетени вернулись в сейф.

Во Владимире области перед открытием одного из участков в урне уже обнаружились бюллетени. Об этом сообщает местное издание «Чеснок», которое опубликовало видеозапись с камер наблюдения на этом участке. Каким образом там оказались бюллетени - неизвестно. Члены комиссии вынули бюллетени из урны и положили их себе на стол. Издание пишет, что это может стать причиной для отмены выборов на участке.

Выборы на оккупированных территориях

Автор фото, ТАСС Подпись к фото, На фото - подсчет голосов на участке в Донецке

Выборы на оккупированных Россией территориях не признаются международным сообществом. Ранее Вашингтон заявил, что эти выборы являются нелегитимными. Украинские власти также заявили, что выборы здесь юридически ничтожны и не имеют никакой силы.

Голосование проходило на территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. О том, как именно оно проходило известно мало - так как независимого наблюдения на этих участках не было. РИА Новости сообщает, что на этих территориях победила «Единая Россия».

Оккупационная комиссия Херсонской области сообщает, что после подсчета 87% протоколов единороссы набирают более 74% процентов голосов. В Запорожской области «Единая Россия» также лидирует с с 83,87% голосов после обработки 77,05% протоколов.

На оккупированных территориях также сообщается о высокой явке - в Луганской области к 16 часам она составила 72,53%, в Донецкой - 75%, в Херсонской - 64,45%, в Запорожской области нем сообщалось о явке в 60%.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что столь высокие цифры явки означают то, что оккупационные власти принуждают людей к голосованию.