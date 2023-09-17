Полтора километра на инвалидной коляске: как санкции Евросоюза против России сказались на маломобильных беженцах из оккупированных областей Украины

5 часов назад

Автор фото, Getty Images

Украинская беженка из Мариуполя с терминальной стадией рака вынуждена была пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске. Сын полтора километра толкал коляску матери в приграничной зоне, переходя мост через Нарву. Женщину не смогли отправить на реанимобиле, опасаясь конфискации машины с российскими номерами после введенного Эстонией запрета на въезд российских автомобилей.

У жительницы Мариуполя Лидии (имена героев изменены по их просьбе в целях безопасности) - терминальная стадия рака. В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину женщина наотрез отказалась эвакуироваться из обстреливаемого города, поэтому семья вынуждена была уехать без нее.

Сейчас состояние Лидии резко ухудшилось. Семья обратилась за помощью к независимой команде волонтеров, которые помогли вывезти женщину в Санкт-Петербург на обследование.

«Врачи не любят называть стадии заболевания, но они дали понять, что состояние пациентки тяжелое», — рассказала Би-би-си волонтер на условиях анонимности. В неформальной беседе врачи посоветовали сделать так, чтобы Лидия могла умереть в кругу семьи в клинике, где могут обеспечить хороший паллиативный уход. При этом доктор прямо сказал, что дальние переезды женщина может не пережить.

Врачи из Эстонии сообщили, что готовы встретить Лидию в Нарве.

«Еще раз приедете — могут конфисковать»

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Чтобы транспортировать Лидию, волонтеры связалась со службой частной скорой помощи в Петербурге. Ранее они уже выполняли подобные заявки.

Но случай Лидии оказался особенным - компания предупредила волонтеров о новых рисках. Последний раз частный реанимобиль пересекал российско-эстонскую границу две недели назад. Тогда машину пропустили, но с оговоркой.

«Эстонские пограничники предупредили, что скорее всего нашу бригаду скорой больше через границу не пустят, и есть риск конфискации машины», — рассказал Би-би-си главврач компании частной скорой медицинской помощи «КОРИС» Лев Авербах. Аудиозаписи беседы у врачей нет, поэтому Би-би-си не может независимо подтвердить эти утверждения.

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8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ввозу и импорту из России. Согласно документу, запрещается ввоз в ЕС личных автомобилей с российскими номерами и личных вещей (перечень из более 150 позиций). Чуть позже Еврокомиссия заявила, что ограничительный список носит рекомендательный характер и странам ЕС предстоит в индивидуальном порядке решать, вводить ли запреты или нет.

В итоге на прошлой неделе Литва, Латвия и Эстония заявили о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров. В перечне Еврокомиссии оговаривается, что машины скорой помощи являются исключением и не подпадают под предлагаемые ограничения. Но власти Эстонии пока не предоставили дополнительных разъяснений о статусе реанимобилей.

Независимые российские волонтеры, систематически занимающиеся эвакуацией беженцев из оккупированных территорий Украины в Евросоюз, уже не раз рассказывали Би-би-си о том, что переход российско-эстонской границы заметно усложнился. Пограничники неоднократно отказывали украинцам во въезде, ссылаясь на то, что они «пребывали на оккупированной территории или в России слишком долго» и могут «представлять угрозу национальной безопасности».

Полтора километра на инвалидной коляске

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В итоге везти Лидию в Эстонию сервисом частной скорой помощи не рискнули. Утром в воскресенье волонтеры повезли женщину к границе на обычной легковушке, но в сопровождении врача - тоже из числа волонтеров.

«По сути это реанимационный пациент, ей требуется сопровождение, наличие под рукой кислородного баллона. Но в нынешних условиях делаем, что можем» — сказал Би-би-си участник эвакуации.

Поскольку Лидию везли не в скорой помощи, а в обычной машине, ей пришлось выстоять большую очередь на пограничном КПП. Более того, сына Лидии российская сторона уводила на дополнительный допрос, который продлился более четырех часов. За это время закончилось действие обезболивающего, которое Лидии вкололи в Петербурге перед выездом. «У нее постоянные боли и сильная одышка», — сказал Би-би-си участник эвакуации.

После прохождения российского КПП сын Лидии шел полтора километра пешком, толкая коляску матери. На эстонской стороне их встретили волонтеры с реанимобилем. В общей сложности на дорогу у семьи ушло семь часов. На реанимобиле волонтеры раньше преодолевали этот путь за два с половиной — три часа.

Что дальше?

Автор фото, Independent volunteers for BBC Подпись к фото, Фотография одной из предыдущих эвакуаций, когда проблем с пересечением границ у волонтеров и реанимобилей еще не было

Независимые волонтеры опасаются, что после публикации документов Еврокомиссии и последовавших ограничений, введенных рядом стран, вывоз тяжелобольных и маломобильных беженцев из оккупированных Россией территорий Украины будет сильно затруднен.

На данный момент о введении запрета на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, кроме стран Балтии, заявили еще Польша и Финляндия. Через финскую границу волонтеры тоже часто вывозили беженцев.

«Финляндия — это отдельная головоломка. Как теперь через эту границу возить маломобильных и тяжело больных беженцев, — вообще не понятно. На российско-финской границе вообще нет пешего перехода, формально это только автомобильный перезд. Пропустят нас до КПП или не пропустят? Пока ответов на эти вопросы нет», — отмечает в разговоре с Би-би-си один из волонтеров.

Автор фото, Independent volunteers for BBC Подпись к фото, Волонтеры уже полтора года помогают эвакуировать тяжело больных беженцев из оккупированных Россией областей Украины

Врачи частной скорой помощи также считают, что проблем у их пациентов прибавится.

«Ездить и раньше было сложно, все зависело от того, какой наряд пограничников дежурит, кто вызывает скорую, какой пациент. Пока не было ни разу, чтобы нас развернули или не пустили по официальной заявке за пациентом. Мурыжили час-два-три, это было. Посмотрим, что дальше будет, после введения ограничений мы еще не ездили», — сказал Би-би-си главврач частной скорой медицинской помощи «КОРИС» Лев Авербах.

По словам Авербаха, большая проблема связана с тем, что сотрудникам его компании — и водителям, и медикам — не дают шенгенские визы, как и многим россиянам. Раньше, по его словам, визу в консульствах Финляндии и стран Балтии можно было получить в случаях заявки для экстренной эвакуации практически за один день.

«В основном возим через российско-эстонскую и российско-финскую границы. Как теперь будут действовать эстонские и финские таможенники, мы не знаем. Ищем варианты. Уже подумали, может переоборудовать под перевозку больных миниавтобус на 10 мест [введенные странами ограничения распространяются на российские автомобили вместимостью менее 10 человек — прим Би-би-си]. Надеемся что гуманитарные принципы возобладают», — добавляет врач.