Новая война между Азербайджаном и Арменией началась? | Подкаст «Что это было?»

56 минут назад

Мы начали записывать этот эпизод еще до новостей о возобновлении боевых действий, но прямо во время разговора стали поступать сообщения об эскалации конфликта. В этом выпуске мы также анализируем их по горячим следам.