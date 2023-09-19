Новая война между Азербайджаном и Арменией началась? | Подкаст «Что это было?»
Азербайджан заявил, что проводит «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе.
Мы начали записывать этот эпизод еще до новостей о возобновлении боевых действий, но прямо во время разговора стали поступать сообщения об эскалации конфликта. В этом выпуске мы также анализируем их по горячим следам.
Live, Карабахский конфликт: Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», заявили в Минобороны страны. В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел, сообщил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян.