Суд оштрафовал центр Сахарова за отсутствие пометки "иноагент"

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей (6 тысяч долларов) Общественный центр имени Андрея Сахарова, признав его виновным в нарушении закона об НКО.

Поводом стал тот факт, что одна из опубликованных на сайте Сахаровского центра статья не имела маркировки "иностранный агент".

Как пояснил Би-би-си исполнительный директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, в начале июля минюст направил им письмо-предупреждение с требованием устранить замечание до 26 августа, одновременно уведомив об этом Роскомнадзор.

"Мы посовещались и сочли приемлемым сделать на сайте ту надпись, что есть сейчас", - сказал Лукашевский.

Пометка на сайте Сахаровского центра гласит: "Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова" (Сахаровский центр) решением Минюста РФ от 25.12.2014 года №1990-р внесена в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Это решение мы обжалуем в суде".

Однако, по словам Лукашевского, Роскомнадзор, не дожидаясь 26 августа, обратился в суд, который занял сторону надзорного ведомства. "Мы будем обжаловать решение суда", - сказал директор.

В марте 2015 года Таганский суд Москвы оштрафовал центр имени Сахарова на 300 тысяч рублей (4,9 тыс. долларов) за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента.