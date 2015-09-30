США больше не настаивают на немедленном уходе Асада

Госсекретарь Джон Керри в интервью телеканалу Си-эн-эн заявил, что сирийский президент Башар Асад должен уйти в рамках "упорядоченного переходного процесса".

До этого США настаивали на немедленном уходе сирийского президента, отмечает Си-эн-эн, однако теперь Керри признал, что это может усугубить ситуацию.

Если Асад уйдет слишком быстро, это может привести к "взрыву", который лишит страну любой общественной жизни, считает он.

"Нам нужен постепенный переход, управляемый переход, чтобы не было страха расплаты, потери жизни, мести", - сказал Керри.

Он также заявил, что руководство должно смениться в течение "разумного периода времени", однако не уточнил, какого именно.

Кроме того, госсекретарь США предсказал, что присутствие России в Сирии может привести российского президента Владимира Путина к запутанной ситуации.

"Если он встанет на сторону Асада, Ирана и "Хезболлы", у него будут очень серьезные проблемы с суннитскими странами региона. Это означает, что он может легко стать мишенью для суннитских джихадистов".