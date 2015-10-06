Глава МВД Британии Мэй: иммиграция вредна для общества

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Мигранты не приносят почти никакой пользы экономике страны, полагает Тереза Мэй

Министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй в своей бескомпромиссно жесткой речи на тему мигрантов заявила, что высокий уровень иммиграции способен подорвать сплоченность общества.

По словам министра, Британия не нуждается в притоке мигрантов на нынешнем уровне, подчеркнув, что польза, которую они приносят экономике, в лучшем случае близка к нулю.

Выступая на ежегодной конференции Консервативной партии, Мэй заявила, что хотя Британия и должна выполнять свой моральный долг перед теми, кто нуждается в помощи, ей также необходима действенная иммиграционная система для контроля за прибывающими в страну.

Она призвала выработать подход к этой проблеме, который бы совмещал расчетливое трезвомыслие с сердечной сострадательностью. Нельзя смешивать беженцев, которым требуется помощь, с экономическими мигрантами, едущими в поисках лучшей жизни, заявила она.

"Когда поток иммигрантов слишком высок, когда перемены происходят слишком стремительно, невозможно выстроить сплоченное общество, - заявила Мэй. - Школам и больницам, как и ключевым элементам инфраструктуры, вроде транспорта и жилищной сферы, становится трудно справляться".

Мэй заявила, что хочет сократить число прошений об убежище, подаваемых в Британии, и одновременно увеличить число тех, кому оказывается помощь в наиболее тревожных местах планеты. Она пообещала более жестко относиться к тем, кто просит убежища, прибывая в Британию из относительно безопасных стран.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон сказал, что согласен с ремарками главы МВД.

Приток мигрантов в Британию остается на рекордно высоком уровне:за последний год миграционный прирост составил более 330 тыс. человек.