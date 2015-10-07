Нобелевская премия по химии вручена за восстановление ДНК

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Нобелевская премия по химии в 2015 году была присуждена сразу трем ученым: шведу Томасу Линдалу, американцу Полу Модричу и турку Азизу Санкару.

Нобелевский комитет объявил, что эти ученые независимо друг от друга описали и объяснили механизмы, с помощью которых клетки восстанавливают свою поврежденную ДНК.

По словам Нобелевского комитета, их работа будет иметь огромное значение в лечении онкологических заболеваний.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Три ученых независимо друг от друга объяснили механизмы восстановления поврежденной ДНК

Комитет по вручению Нобелевских премий по химии, отметив важность работ Линдала, Модрича и Санкара, пояснил, что каждый день в клетках живого организма происходят тысячи спонтанных изменений. В то же самое время радиация, свободные радикалы и канцерогенные вещества также способны наносить повреждения ДНК.

"Для того, чтобы предотвратить полное разрушение генетического материала, ряд молекулярных систем живых организмов занимается именно восстановлением ДНК. Каждый из трех лауреатов этого года внес свой вклад в общее понимание этого процесса. Это откроет дверь для применения результатов их исследований, например, при разработки новых лекарств от рака", - сообщил Нобелевский комитет.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption ДНК, по словам Линдала, гораздо больше подвержена изменениям, нежели предполагалось раньше

На пресс-конференции, прошедшей после объявления лауреатов премии, Томас Линдал сказал, что в процессе работы он, к своему удивлению, обнаружил, что ДНК гораздо больше подвержена внешним воздействиям, и склонна к изменениям, нежели предполагалось ранее, и что внутри клеток она неизбежно повреждается.

Он также выразил надежду, что в его родной Швеции его победа подтолкнет развитие исследований в химии.

Томас Линдал работает в британском Институте Френсиса Крика, занимающемся исследованиями онкологических заболеваний.

Пол Модрич - научный сотрудник Медицинского института Ховарда Хьюза и Дюкского университета в США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На пресс-конференции, прошедшей после объявления лауреатов премии, журналистов встречала большая модель молекулы ДНК

Азиз Санкар, имеющий двойное турецкое и американское гражданство, - профессор Университета Северной Каролины в Соединенных Штатах.

Нобелевская премия по химии вручается с 1901 года, нынешняя премия - 107-я.

Нобелевские премии по химии часто присуждаются в смежных с физикой и биологией областях.