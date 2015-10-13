Фермер из США получил 12 тысяч долларов за тыкву

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Конкурс на самую большую тыкву проходит в США каждый год

Тыква весом 893,1 килограмма была признана самой тяжелой на ежегодном конкурсе в США.

Победитель - фермер из Орегона - выиграл 12 тысяч долларов.

Участники конкурса не смогли побить рекорд, установленный швейцарцем во время соревнований в прошлом году - его тыква весила более тысячи килограмм.

Массивные тыквы взвешивали на специальных промышленных весах, способных выдержать до пяти тонн.

Специальный приз на конкурсе, который по традиции проходит перед Хэллоуином, присуждали также самой красивой тыкве. Учитывались цвет, форма и размер тыквы.