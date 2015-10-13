Британцу грозит наказание розгами в Саудовской Аравии

Правообладатель иллюстрации Kirsten Piroth Image caption Карл Эндри живет в Саудовской Аравии уже четверть века

Британца, пойманного с домашним вином в Саудовской Аравии, могут наказать розгами. В соответствии с законами страны, где алкоголь запрещен, его хранение или употребление карается годом тюрьмы и 360 ударами кнута.

74-летний Карл Эндри был арестован в августе 2014 году саудовской религиозной полицией, нашедшей в его автомобиле несколько бутылок домашнего вина. С тех пор британец находится в тюрьме.

Родственники Эндри говорят, что он не переживет наказания розгами.

Как рассказала Би-би-си дочь Эндри, власти Саудовской Аравии давали понять, что наказание розгами к её отцу применено не будет из-за состояния здоровья, однако теперь, по истечении тюремного срока, такая возможность "остается под вопросом".

Семья Эндри боится, что он может не пережить физического наказания. "Он старик, ему 74 года, он пережил три формы рака, сильнейшие курсы терапии, он астматик, у него подагра. В целом он не очень хорошо себя чувствует", - рассказывает его дочь.

На вопрос, помогает ли правительство Британии освободить её отца, дочь Эндри реагирует с недоумением: "Я не понимаю, почему это длится так долго, мне казалось, что достаточно одного звонка тем, кому нужно, и его выпустят".

25 лет в стране

Употребление, хранение и производство алкоголя в Саудовской Аравии запрещены.

Правообладатель иллюстрации Kirsten Piroth Image caption Дочь Карла Эндри говорит, что у него проблемы со здоровьем

Несмотря на усилия Форин-офиса, освободить Эндри пока не удается. "Министры и высокопоставленные чиновники ставили вопрос о деле мистера Эндри перед правительством Саудовской Аравии, мы стараемся как можно скорее его освободить", - сказал Би-би-си представитель британского министерства иностранных дел.

Сын Карла Эндри Саймон говорит, что его отец живет в Саудовской Аравии уже 25 лет, и доволен своей жизнью в этой стране.

По его словам, отец знает местные законы и сожалеет о случившемся.

На сайте министерства иностранных дел Великобритании содержится информация о законах Саудовской Аравии. Министерство предупреждает, что нарушения закона об алкоголе наказываются "строжайшим образом".

Основанные на шариате законы Саудовской Аравии не раз становились предметом критики правозащитников. Смертная казнь в стране применяется в том числе к несовершеннолетним, а методы приведения смертного приговора в действие включают, помимо прочего, обезглавливание и распятие.

В конце сентября СМИ сообщили, что представитель Саудовской Аравии в ООН назначен на высшую должность в Совете по правам человека.