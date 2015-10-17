В Одесской области затонул катер: 12 человек погибли

Правообладатель иллюстрации Allfishing.com.ua Image caption Прогулочный катер "Иволга" (архивное фото) использовался в основном любителями рыбной ловли

Прогулочный катер затонул в районе курорта Затока в Одесской области, унеся 12 жизней, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, пассажирский катер "Иволга" перевернулся на расстоянии 300 м от берега.

По данным министерства инфраструктуры Украины, на борту находилось 36 человек, из них спасены 23, погибли 12, продолжаются поиски еще одного пассажира.

Причиной крушения катера в Одесской области, согласно предварительным данным, мог стать перегруз судна, сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, согласно технической документации, на катере позволялось перевозить 12 пассажиров и трех членов экипажа.

"Однако сегодня (17 октября) судно вышло в море с 33 пассажирами и тремя членами экипажа, то есть было перегружено более чем в два раза. По предварительным данным именно это и стало причиной трагедии", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины.

Ранее заместитель председателя Одесской областной госадминистрации Владимир Жмак сообщил в "Фейсбуке", что причина трагедии - сильный шторм и отсутствие спасательных жилетов.

"В 6:50 на ловлю бычков вышло малое плавсредство "Иволга"... В 15:30 при возвращении по фарватеру в направлении Днестровского лимана на расстоянии примерно 1 км от берега судно перевернулось", - добавил Жмак.

МВД Украины возбудило уголовное дело по факту крушения катера, сообщила пресс-служба министерства.

"Правоохранительные органы начали уголовное производство по статье уголовного кодекса "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", - говорится в сообщении ведомства.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк распорядился создать специальную комиссию для расследования обстоятельств трагедии, координациии аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий аварии. Комиссию возглавит вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

В "Фейсбуке" губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал, что он прервал свой визит во Львов и возвращается в Одессу.