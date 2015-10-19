Под Алеппо убит полевой командир сирийских повстанцев

Полевой командир противостоящих силам Башара Асада повстанцев в сирийской провинции Алеппо был убит при наступлении правительственных сил.

Как сообщает группа Катаиб аль-Нур аль-Дин аль-Зинки, ее командир Насиф Исмаил был убит в бою на юге провинции. По некоторым данным, группа получает финансовую поддержку США.

Сирийские правительственные войска и их союзники при поддержке российской авиации перешли в наступление к югу от города Алеппо 16 октября.

До начала гражданской войны провинция Алеппо считалась самой густонаселенной в стране, но с 2012 года, когда в центре провинции - городе Алеппо - начались ожесточенные бои, численность населения в нем уменьшилась более чем вдвое.

По словам сирийских источников, бои к югу от Алеппо приводят к бегству людей из своих домов. Количество беженцев исчисляется тысячами.