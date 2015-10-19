В Подольске мужчина убил своих детей из-за проблем с деньгами

В подмосковном Подольске мужчина зарезал ножом своих двух малолетних детей, пытался убить жену и затем покончить с собой.

Полностью осуществить свой план ему помешал племянник, который находился в тот момент в квартире. Он вызвал полицию и помог задержать убийцу.

Мать погибших детей в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

На первом допросе 30-летний мужчина признался, что задумал убить себя и свою семью еще неделю назад. Свои действия он объясняет внезапно возникшими материальными трудностями.

Следователи предъявили ему обвинения по статьям "убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью" и "покушение на убийство двух и более лиц".

В начале августа в одной из квартир в Нижнем Новгороде обнаружили расчлененные тела шестерых детей и их беременной матери. По версии следствия, преступление совершил отец семьи Олег Белов.

Преступление вызвало большой общественный резонанс.