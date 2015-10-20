"Красногорского стрелка" объявили в федеральный розыск

Подозреваемый в четырех убийствах в подмосковном Красногорске Амиран Георгадзе объявлен в федеральный розыск, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

За информацию о местонахождении подозреваемого ведомство обещает вознаграждение в 1 млн рублей (16 тыс. долларов).

По информации Следственного комитета России, в салоне автомобиля Range Rover, принадлежавшего Георгадзе и обнаруженного во вторник утром, были найдены сумка с глушителем, более 30 патронов, травматический пистолет, наручники и другие вещественные доказательства.

Следователи полагают, что подозреваемый скрывается, используя различные автомобили. В Москве и области продолжает действовать план "Перехват".

Поиски Георгадзе ведутся на территории Москвы и Московской области, однако в МВД заявили, что зона поисков может быть расширена.

Тем временем пресс-служба главы Красногорского района сообщила, что политсовет городского отделения "Единой России" принял решение об исключении подозреваемого из партии, в которой он состоял.

Ранее во вторник в СКР сообщили, что водитель подозреваемого в убийстве добровольно явился к следователям и дает показания. Он находится в статусе свидетеля.

Накануне сообщалось, что в администрации Красногорска был убит первый замглавы Красногорского района Юрий Караулов и управляющий электросетями района Георгий Котляренко.

Затем, как сообщают следователи, подозреваемый убил сотрудника службы безопасности газеты "Московский комсомолец" Константина Смыслова, а позже вернулся к себе домой и застрелил партнера по бизнесу Трестана Закаидзе.