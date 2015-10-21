Россия проводит новые военные маневры на юге страны

Российская армия сообщила о новых масштабных военных учениях на юге России с участием 1200 военнослужащих, двух истребителей-бомбардировщиков, реактивных минометов "Град", танков Т-72Б3 и самоходных гаубиц "Гвоздика" - в общей сложности 250 единиц боевой техники.

Как говорится в сообщении Южного военного округа, поднятые по внезапной тревоге мотострелки совершили марш-бросок на 550 км из Ставропольского края на полигон в Волгоградской области, по пути отрабатывая отражение налета авиации условного противника.

Около месяца назад министерство обороны России провело крупнейшие в этом году маневры в Центральном военном округе с привлечением 95 тысяч военнослужащих, в конце сентября в Белоруссии состоялись совместные учения с участием псковских десантников.

Также Россия провела военно-морские маневры со стрельбами в Средиземном море. В августе были проведены внезапные военные учения в шести регионах РФ и в Арктике.

В августе этого года п редставитель НАТО Кармен Ромеро заявила, что Российская Федерация запланировала на 2015 год 4000 учений, что в десять раз больше, чем у Североатлантического альянса.