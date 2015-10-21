Россия и США договорились избегать инцидентов над Сирией

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Самолет российских ВВС и российские летчики на базе в Латакии

Россия и США заключили соглашение, которое, как они надеются, поможет избежать опасного сближения их ВВС в небе над Сирией. Это подтверждают представители обеих стран.

Ранее официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о получении от министерства обороны США согласованного меморандума о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии.

Меморандум стал одним из первых шагов к "деконфликтизации" операций в Сирии, проводимых российскими ВКС и ВВС коалиции под предводительством США. Он поможет предотвратить столкновение летательных аппаратов в воздухе и потенциальные конфликты между ними.

О сотрудничестве или координации действий при этом речи не идет.

По словам Игоря Конашенкова, минобороны России считает подписание меморандума важным шагом.

"Рассчитываем, что данный документ будет распространяться на авиацию всех стран анти-игиловской коалиции. По крайней мере, американцы обязались довести согласованные правила до всех своих партнеров, действующих на территории Сирии", - сказал он.

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис, говоря о меморандуме, подчеркнул в свою очередь, что он не является политическим соглашением.

"Это узкоспециальный документ по воздушной безопасности. Это не соглашение. На самом деле мы в корне не согласны с тем, что делает в Сирии Россия", - заявил Дэвис.

На безопасном расстоянии

На прошлой неделе представители США заявили, что военные самолеты обеих стран "совершают военные действия в одном и том же пространстве", зачастую оказываясь на расстоянии нескольких километров друг от друга.

С конца сентября официальные представители Москвы и Вашингтона пытались достичь договоренности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Министр обороны США Эштон Картер на брифинге 30 сентября выразил сомнение в том, что российские ВВС в Сирии будут бомбить только позиции ИГ

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук сказал, что текст соглашения не будет разглашаться по просьбы Москвы. Однако этот документ дал обеим сторонам возможность наладить коммуникацию и открыть горячую линию на месте.

Однако США и Россия не будут делиться друг с другом разведданными, которые касаются объектов авиаударов.

По словам представителя Пентагона, согласно подписанной договоренности самолеты ВВС двух стран должны будут сохранять между собой "безопасное" расстояние. Однако о каких конкретно дистанциях идет речь, Питер Кук сообщать не стал.

На прошлой неделе военное ведомство США заявило, что российские и американские боевые самолеты были в поле зрения друг друга, на расстоянии от 15 до 30 км.

Заместитель министра обороны России Анатолий Антонов сказал, что меморандум содержит ряд правил и ограничений, целью которых является предотвращение инцидентов между американскими и российскими самолетами".

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АНАЛИЗ

Гэри О'Донохью, корреспондент Би-би-си в Вашингтоне

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По сообщению минобороны РФ, в результате этого авиаудара российских ВВС в провинции Хама был уничтожен склад с боеприпасами

Чтобы подписать этот меморандум, США и России понадобилось почти три недели, и область его применения довольно ограничена. В нем нет положений о координации авиаударов, объектах бомбардировок или обмена разведданными. Его цель проста - не дать летчикам с обеих сторон оказаться слишком близко друг к другу в небе над Сирией.

В заявлении Пентагона говорится, что в протокол будут включены такие моменты, как поддержание уровня летного мастерства, использование выделенных радиочастот для коммуникации, а также открытие горячей линии на месте в случае срыва других видов связи.

Соглашение касается только полетов над Сирией и не отвечает на вопросы, которые поднимала Турция из-за вторжения в ее воздушное пространство российских самолетов.

Тем не менее, меморандум должен понизить риск возможного столкновения самолетов коалиции под руководством США и ВВС России - конечно, если обе стороны будут неукоснительно соблюдать его положения.

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Западные страны и сирийские активисты утверждают, что российские самолеты наносят удары по сирийской оппозиции, а не по позициям "Исламского государства" и "Аль-Каиды". Москва эти обвинения отрицает.

Россия начала авианалеты в Сирии 30 сентября, заявив при этом, что удары будут производиться по позициям ИГ и других джихадистских группировок, и что Москва пошла на это после того как к ней обратился за помощью ее союзник, президент Сирии Башар Асад.

Американские официальные лица говорят, что их оповестили о готовящихся российских авиаударах по Сирии всего лишь за час до их начала.

В понедельник, как сообщается, по крайней мере 45 человек погибли в результате авиаударов российских ВВС по позициям повстанцев в провинции Латакия на северо-западе Сирии.