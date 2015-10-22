На Галапагосах выявили новый вид черепах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Галапагосские острова - колыбель крупнейших черепах планеты

Зоологи обнаружили новый вид гигантских сухопутных черепах на принадлежащих Эквадору Галапагосских островах. Рептили дали имя Chelonoidis donfaustoi - в честь Фаусто Льерены, ухаживавшего за легендарным Одиноким Джорджем.

На острове Санта-Крус специалистам удалось идентифицировать две генетически различающиеся популяции, не пересекающиеся с другими черепахами архипелага по геному.

По данным минприподы Эквадора, на Санта-Крус живут лишь около 250 черепах.

Одиноким Джорджем звали представителя галапагосских черепах, скончавшегося в 2012 году, - предположительно, в возрасте 100 лет.

До конца XIX века на Галапагосском архипелаге существовала очень большая черепаховая колония, однако после того как моряки и рыбаки стали убивать черепах ради мяса, их популяция практически сошла на нет.

Существование внешних различий между черепахами, проживавшими на разных островах этого архипелага, в частности, помогло британскому биологу Чарльзу Дарвину сформулировать свою теорию эволюции.