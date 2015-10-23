Полиция обнаружила тело "красногорского стрелка"

Полиция обнаружила тело находившегося в розыске предпринимателя Амирана Георгадзе.

По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, которую цитирует Интерфакс, тело нашли в частном доме в поселке Тимошкино Красногорского района Подмосковья.

Информацию об обнаружении тела подтвердил агентству РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. При этом, по его словам, тело было обнаружено не в доме, а в лесу рядом с селом Тимошкино.

По предварительным данным, Георгадзе покончил с собой "в тот же день, когда совершил преступления".

По версии следствия, 19 октября Амиран Георгадзе убил первого замглавы Красногорского района Юрия Караулова, руководителя "Красногорского предприятия электрических сетей" Георгия Котляренко, а также случайного свидетеля.

После случившегося полиция обнаружила в квартире Георгадзе тело его партнера по бизнесу. Водитель бизнесмена, бывший свидетелем убийств, добровольно явился в полицию и взят под стражу.