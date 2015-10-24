В Грузии начато расследование подготовки госпереворота

Следственные органы Грузии начали расследование заговора, участники которого, как заявил в субботу заместитель начальника Службы государственной безопасности Леван Изория, планировали свержение и захват государственной власти

По его словам, следствие основывается на результатах оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой госбезопасности Грузии, и на сведениях, распространенных средствами массой информации.

Изория не уточнил, о каких именно сведениях и о каких СМИ идет речь.

Министерство внутренних дел заявило о том, что в связи с создавшейся ситуацией пойдет на чрезвычайные меры для обеспечения безопасности населения.

"В частности, на территории, прилегающей к телекомпании "Рустави-2", будут установлены камеры видеонаблюдения, посредством которых по всему периметру будет вестись 24-часовой мониторинг", - заявило МВД Грузии.

Кроме того, рядом со зданием канала будут круглосуточно дежурить патрульные экипажи, чтобы обеспечить безопасность граждан, в том числе и сотрудников телекомпании, и избежать провокаций.

"Рустави-2" считается одним из самых влиятельных телеканалов в Грузии. Он известен крайне критичным отношением к власти.

Сейчас вокруг телекомпании ведется судебный спор, инициированный ее бывшим владельцем Кибарой Халваши. Он пытается вернуть доли в телекомпании, от которых, по его словам, при прежней власти был вынужден отказаться под давлением.