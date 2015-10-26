В Ливане изъята крупная партия наркотиков для Саудовской Аравии

Ливанские власти предотвратили попытку контрабандного ввоза крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию, сообщают местные власти.

Пятеро граждан Саудовской Аравии были задержаны в аэропорту Бейрута после обнаружения двух тонн таблеток, готовых к погрузке в частный самолет.

Как сообщают ливанские СМИ, речь идет о крупнейшей операции по изъятию наркотиков, когда-либо проводившейся в столичном аэропорту.

Конфискованные таблетки Captagon, содержащие амфетамин и кофеин, широко употребляются в странах Ближнего Востока.

Препарат помогает в лечении депрессии и гиперактивности, однако сегодня он запрещен в большинстве стран мира, так как вызывает привыкание.

Имена задержанных на сообщаются, однако, по данным агентства Франс-пресс, среди них был саудовский принц.

В апреле 2014 года ливанские спецслужбы предотвратили попытку контрабанды 15 миллионов таблеток Captagon в контейнерах с кукурузой в порту Бейрута.