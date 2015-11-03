В Афганистане девушку забили камнями за измену

В интернете появилось видео, на котором толпа мужчин в Афганистане забивает насмерть камнями молодую женщину. Видеозапись, опубликованная местным корреспондентом радио "Свобода", вызвал в стране сильный резонанс. Правительство Афганистана уже возложило ответственность за зверство на лидеров движения "Талибан".

На видео несколько десятков мужчин стоят вокруг ямы, в которую по шею погружена девушка в чадре. После приказа одного из мужчин, остальные начинают по очереди бросать в голову девушки крупные камни.

Как сообщают местные СМИ, девушку, которую убивают на видео, зовут Рокшана. Ей 19 лет. Родители отдали её замуж за мужчину, который был значительно старше её по возрасту. Рокшана попыталась бежать из своего нового дома с мужчиной своего возраста, однако влюбленных поймали. Любовник девушки был наказан розгами.

По словам губернатора провинции, где произошло преступление, в убийстве девушки непосредственно принимали участие полевые командиры и религиозные лидеры движения "Талибан".