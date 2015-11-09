Буковский на суде отверг все обвинения в свой адрес

Бывший советский диссидент и писатель Владимир Буковский на заседании суда в Кембридже отверг все обвинения в производстве и хранении порнографических снимков детей.

Как сообщил судья Кембриджского Королевского суда на предварительных слушаниях в понедельник, основные слушания по делу Владимира Буковского начнутся 16 мая 2016 года.

В апреле Королевская прокурорская служба предъявила Буковскому обвинения в производстве и хранении детской порнографии.

Основой для обвинений Владимира Буковского стали результаты расследования, проведенного полицией Кембриджшира.

Бывший диссидент подозревается в пяти случаях изготовления и пяти случаях хранения непристойных детских изображений.

Писатель ранее уже заявлял, что категорически отрицает производство непристойных или запрещенных фотографий.

"На самом деле, у меня не было контактов ни с какими детьми вообще в течение многих лет", - говорилось в заявлении, подписанном Буковским.