В Индии после скандала возобновили продажи лапши Maggi

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Производителя обвиняли в повышенном содержании свинца в популярной лапше

Компания Nestle возобновила производство и продажу лапши Maggi в Индии после почти полугодового перерыва.

В заявлении, опубликованном в понедельник, говорится, что прошедшие пять месяцев были "сложным периодом для компании Nestle", поэтому руководство крайне удовлетворено возможностью вернуться на индийский рынок.

По мнению нового главы представительства Nestle в Индии Суреша Нараянана, результаты тестов продукции изначально были ненадежными, поскольку у лабораторий не было необходимой аккредитации.

Нараянан рассказал Би-би-си, что новые тесты, проведенные в октябре, показали, что содержание свинца в Maggi было на безопасном уровне, поэтому продукцию разрешили вернуть на полки магазинов.

В мае этого года власти нескольких штатов Индии обнаружили в лапше повышенное содержание свинца. Индийский пищевой регулятор признал популярные в стране макаронные изделия опасными для здоровья и обвинил Nestle в несоблюдении правил продовольственной безопасности.

В общей сложности компания Nestle уничтожила около 400 млн пакетов Maggi, потратив на это более 50 млн долларов с учетом утилизации и отзыва товаров с рынка.

В настоящее время Nestle планирует выделить телефонную линию для потребителей, чтобы покупатели могли сообщать в компанию о своих возможных претензиях.

Лапша быстрого приготовления, появившаяся в Индии в 1983 году, очень популярна среди местных жителей. Продукция Nestle занимает около 80% индийского рынка лапши.