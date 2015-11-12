Суд восстановил полномочия менеджмента "Рустави-2”

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Тбилисский городской суд аннулировал назначение временным управляющим в телекомпании "Рустави-2" одного из бывших совладельцев телекомпании Давида Двали и восстановил полномочия прежнего менеджмента.

"Суд при рассмотрении жалобы учел обстоятельство, что публичными заявлениями истец Кибар Халваши зафиксировал свою позицию - в случае завершения судебных споров в его пользу передать часть долей вещательной компании "Рустави-2" Давиду Двали, - говорится в сообщении суда. – С учетом этого обстоятельства часть постановления тбилисского городского суда за 5 ноября 2015 года о назначении Давида Двали временным управляющим была отменена".

В случае с бывшим директором телекомпании "Имеди" Ревазом Сакеваришвили, который также был назначен временным управляющим, постановление осталось в силе, говорится в заявлении суда.

В сообщении также отмечается, что временные управляющие представили свою позицию о том, что они приступят к осуществлению своих полномочий после вхождения постановления в законную силу.

Борьба за телеканал

Постановление суда о назначении временных управляющих вызвало негативную реакцию и усилило подозрения в попытках властей повлиять на редакционную политику телеканала.

Постановление последовало за принятым 3 ноября судебным решением в пользу Халваши, который заявляет, что прежние власти вынудили его уступить акции телекомпании.

Суд признал Халваши и его компанию "Панорама" владельцами 100% акций "Рустави-2". Регистрация долей нынешних владельцев телекомпании в публичном реестре должна быть упразднена, постановил судья.

Но возможности требовать незамедлительного исполнения этого судебного решения у Халваши не было, так как за день до этого Конституционный суд по просьбе адвокатов телекомпании принял решение о приостановке действия нормы, связанной с незамедлительным исполнением решения суда первой инстанции.

"Рустави-2" - популярный канал с высоким рейтингом, отличающийся резкой критикой в адрес властей. Представители правящей коалиции часто обвиняли "Рустави-2" в том, что он служит интересам оппозиционной партии бывшего президента, а ныне губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Представители властей называют происходящее вокруг "Рустави-2" частным спором между бывшими и нынешними владельцами телеканала, но руководство телекомпании и часть оппозиции обвиняют власти в борьбе с критически настроенным телеканалом.