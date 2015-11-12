Ученые: материнская смертность в мире резко сократилась

Уровень материнской смертности в мире сократился практически вдвое за последние 25 лет, говорится в докладе ООН, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

По данным ученых, в 2015 году около 303 тысяч женщин умерли в результате осложнений во время беременности или в течение шести недель после родов. В 1990 году от этих же причин скончались 532 тысячи женщин.

Представители Всемирной организации здравоохранения называют эти результаты огромным прогрессом, однако отмечают, что 99% материнских смертей происходят в развивающихся странах.

Наилучшие результаты в снижении материнской смертности зафиксированы в Восточной Азии. При этом на глобальном уровне лишь девять стран достигли показателя, установленного ООН.

Специалисты ООН предупреждают, что многим странам не удастся достичь существенного прогресса в ближайшие 15 лет без значительного увеличения числа акушерок и других медработников в этой сфере.