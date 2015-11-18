Мосгорсуд приговорил ученого Людомирского к 9 годам за госизмену

Главный инженер научно-производственного комплекса "Электрооптика" Максим Людомирский приговорен Мосгорсудом к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене.

Материалы дела засекречены, поэтому судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Людомирский был арестован в сентябре 2014 года.

В июле 2015 года российские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что 49-летний Людомирский обвиняется в передаче секретной информации иностранному государству.

НПК "Электрооптика" основан в 1993 году. На официальном сайте "Электрооптики" говорится, что это предприятие специализируется на разработке и производстве лазерных бесплатформенных инерциальных навигационных систем, их базовых элементов, а также специализированного программного обеспечения. Продукция предприятия используется в производстве новейших систем вооружения.

Согласно открытым данным в интернете, Людомирский является автором нескольких научных работ по лазерной технике.

В 2012 году вступили в силу поправки к закону "О госизмене", расширяющие действие статей "Шпионаж", "Разглашение государственной тайны". Кроме этого, появилась статья "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".

За последнее время дело Людомирского уже не первое, открытое по статье "госизмена".

В июле 2015 года в отношении 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Роскосмоса, преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ им.Баумана) Владимира Лапыгина возбуждено уголовное дело о государственной измене.

В феврале 2015 года в разглашении гостайны заподозрили ученого-ядерщика Владимира Голубева, однако позднее он был амнистирован. Еще одним обвиняемым в госизмене стал Геннадий Кравцов, подозреваемый в передаче секретных данных странам Запада.

Одним из самых громких стало дело многодетной матери Светланы Давыдовой, однако дело вскоре было закрыто после развернувшейся в России кампании в поддержку Давыдовой.