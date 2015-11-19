В Ботсване нашли самый крупный за последние 100 лет алмаз

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Таких крупных находок у искателей алмазов не было более 100 лет

В Ботсване найден один из крупнейших в мире алмазов. Камень массой 1111 карат уступает по величине лишь знаменитому Куллинану, вес которого составляет 3106 карат.

Второй по величине в мире алмаз был найден на африканском прииске канадской компании Lucara Diamond Corporation.

По словам главы компании, значимость обнаружения самого большого за столетие с лишним алмаза ювелирного качества массой более 1000 каратов трудно переоценить.

Таких крупных находок у искателей алмазов не было более 100 лет. Алмаз Куллинан был найден в ЮАР еще в 1905 году. Куллинан был подарен королю Великобритании Эдуарду VII. Из-за того, что на алмазе были трещины, он был разделен на девять крупных и 96 мелких бриллиантов - самые большие из них были вставлены в корону Британской империи.