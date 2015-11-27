Власти Бразилии взыщут 5,2 млрд долларов за прорыв дамб

Бразильское правительство намерено взыскать через суд с двух железнорудных компаний BHP Billiton и Vale 5,2 миллиарда долларов за компенсацию ущерба, который нанесла авария двух дамб.

В результате прорыва плотин рядом с шахтой, где добывается железная руда, погибли не менее 13 человек, и около 600 лишились своих домов.

Министр охраны природы заявил, что потребует от владельцев компаний создать специальный фонд для компенсациям пострадавшим и устранение вреда, нанесенного окружающей среде.

По данным ООН, вода, которая хлынула через прорыв, была токсичной, хотя в компаниях утверждают, что она не представляла опасности для людей.

Компании согласились выплатить правительству 260 миллионов долларов в качестве компенсации.