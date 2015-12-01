Путин: Турция сбила Су-24, чтобы обезопасить контрабанду нефти

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Я думаю, что нам всем жалко, и мне лично очень жалко", — прокомментировал Путин нынешний кризис в российско-турецких отношениях

Решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых боевиками "Исламского государства", заявил президент России Владимир Путин.

Как сказал Путин на пресс-конференции в Париже, где он принимал участие в климатическом саммите, у Москвы есть "дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромных количествах, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции".

Россия и ранее обвиняла Турцию в том, что она покупает нефть у боевиков экстремистской группировки "Исламское государство". Анкара отвергает эти обвинения.

Путин назвал решение сбить Су-24 "огромной ошибкой", отметив при этом, что для России не имеет значения, кто именно в турецких властных структурах отдал такой приказ.

"Что касается самой темы сбитого российского самолета, то, конечно, эта тема звучала практически во всех моих двусторонних встречах [...] Все коллеги внимательно слушали - и большинство разделяют во всяком случае тот тезис, согласно которому не было никакой необходимости наносить удар по незащищенному российскому бомбардировщику, который Турции не угрожал", - сказал российский президент.

Владимир Путин подтвердил, что не встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который также принимал участие в парижском саммите.

В субботу российский президент Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Турции. После этого Эрдоган заявил, что расстроен инцидентом со сбитым самолетом.

На прошлой неделе Эрдоган сообщил в интервью французскому телевидению, что не смог дозвониться до Путина во вторник, после гибели Су-24.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС 24 ноября. Оба пилота сумели катапультироваться над Сирией, однако одного из них затем застрелили с земли. Второго удалось спасти.

Анкара утверждает, что Су-24 залетел в воздушное пространство Турции и никак не отреагировал на многочисленные предупреждения. Москва заявляет, что самолет был сбит над Сирией, при этом никаких предупреждений от турецкой стороны не поступало.