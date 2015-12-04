Турция отправила в Ирак 150 военнослужащих

Турецкое военное командование сообщает, что 150 военнослужащих турецкой армии пересекли границу с Ираком и будут размещены в районе города Мосул, захваченного боевиками экстремистской группировки "Исламское государство".

В заявлении отмечается, что военнослужащих сопровождают танки.

Эти военные должны сменить группу военнослужащих, отправленных два года назад в этот регион для помощи в подготовке курдских ополченцев.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, Турция поддерживает иракских курдов, в то время, как сирийских курдов считает своими противниками.