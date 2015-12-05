Леся Рябцева сообщила, что уходит с "Эха Москвы"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Леся Рябцева получила известность после публикации кодекса поведения журналистов "Эха Москвы" в соцсетях.

Помощник главного редактора "Эха Москвы" Олеся (более известная как Леся) Рябцева сообщила, что покидает радиостанцию.

"Я ухожу с "Эха Москвы", это так", - подтвердила она Интерфаксу. Ранее об уходе Рябцевой с "Эха" сообщил TJournal со ссылкой на ее сообщение во внутрикорпоративной рассылке.

Причину, по которой она покидает радиостанцию, Рябцева не назвала. В сообщении TJournal приводится цитата из сообщения Рябцевой, в котором она говорит о причинах своего ухода с "Эха Москвы".

"Мне хочется большего. Когда ты каждую летучку начинаешь с фразы "Мы завоёвываем мир", то жить в рамках одной маленькой редакции на Новом Арбате становится невозможным. К тому же я поймала себя на мысли, что то количество г...на, которое случается, перекрывает всё счастье и чувство удовлетворённости, которыми я жила последние пять лет", - приводит TJournal слова помощника главреда радиостанции.

Леся Рябцева получила известность после публикации кодекса поведения журналистов "Эха Москвы" в соцсетях.

В мае этого года один из основателей и первый главный редактор "Эха Москвы" Сергей Корзун объявил о своем уходе с радиостанции. Непосредственным поводом для своего увольнения журналист назвал несогласие с рядом высказываний в блоге помощницы главного редактора Леси Рябцевой на сайте радиостанции. В частности, речь идет о ее посте с критикой оппозиции и о выпадах в адрес неназванных коллег, которые, по мнению Корзуна, посвящены среди прочих и ему. Отсутствие со стороны главного редактора Алексея Венедиктова реакции на эти высказывания Корзун воспринял как солидарность с позицией Рябцевой.

Сообщая о своем решении покинуть радиостанцию, Корзун охарактеризовал происходящее на "Эхе Москвы" как предательство целевой аудитории и работу на поддержание рейтинга в ущерб базовым ценностям радиостанции. "Организм еще работает, но "смерть мозга" уже наступила. Это мое личное оценочное суждение", – написал он тогда в своем ЖЖ.