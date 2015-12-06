Папа впервые назначил внешний аудит финансов Ватикана

Проверкой финансовой деятельности аппарата Святого Престола, давно вызывающей нарекания своей непрозрачностью и низким уровнем контроля, займется компания PricewaterhouseCoopers.

Внешний аудит проводится впервые в истории в рамках обещанных понтификом реформ управления католической церковью.