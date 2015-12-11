Правообладатель иллюстрации epa Image caption Международный Красный Крест обеспечивает соблюдение Женевских конвенций, составляющих основу международного гуманитарного права

Россия выступила против предложения ежегодно отчитываться о том, как подписавшие Женевскую конвенцию страны соблюдают правила ведения войны.

Россия, а вслед за ней и несколько других стран, заблокировали это предложение на совещании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве.

Как передает агентство Франс пресс, несколько стран выразили обеспокоенность, что подобный ежегодный отчет может напоминать доклады Совета по правам человека ООН, которые, по мнению некоторых, стали излишне политизированными.

Президент МККК Петер Маурер предупредил, что конвенции, требующие гуманного обращения с мирными жителями, пленными и ранеными, часто нарушаются.

"Отказавшись поддержать эту инициативу, государства упустили возможность помочь защитить миллионы людей", - заявил Маурер.

Хотя страны не обязаны следовать резолюциям, принятым Красным Крестом, МККК может оказывать существенное влияние на международную повестку, так как обеспечивает соблюдение Женевских конвенций, составляющих основу международного гуманитарного права.

Гуманитарное право

Как передает из Женевы корреспондент Би-би-си Имоджен Фоукс, многие международные соглашения могут быть подвергнуты пересмотру согласно процедуре, а Женевские конвенции - нет.

Они были приняты в 1949 году для защиты жертв войн.

Ранее, 1 декабря Госдума России приняла в первом чтении закон о преимуществе решений российского суда над международными.

8 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить в общей сложности около 270 тысяч евро (около 300 тысяч долл) семьям четырех чеченцев, которые были задержаны или убиты солдатами РФ в 2000-2004 годах.

10 декабря посол США в России Джон Теффт заявил, что реалии России в области соблюдения прав человека удручают.

Джон Теффт напомнил, что в 1948 году СССР подписал Всеобщую декларацию прав человека ООН, а затем участвовал в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, взяв на себя обязательства в области прав человека.

"Эти обязательства особенно актуальны в День прав человека, а сегодняшние российские реалии удручают", — подчеркнул посол США в России.