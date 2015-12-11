Южнокорейских певиц приняли за проституток и не пустили в США

Участницы женской поп-группы из Южной Кореи провели 15 часов под стражей в аэропорту Лос-Анджелеса, поскольку их приняли за работниц секс-индустрии.

Восемь молодых женщины из группы Oh My Girl были задержаны во время досмотра - таможенникам показались подозрительными их костюмы и реквизит.

Поп-группа в полном составе прилетела в США на съемки фото для обложки их нового альбома.

Менеджеры группы утверждают, что сотрудники аэропорта задержали их, поскольку все артистки очень молоды – им от 15 до 21 года.

После освобождения из-под стражи они вылетели назад в Южную Корею.

Компания звукозаписи WM Entertainment намерена проконсультироваться с юристами, чтобы установить, было ли законным задержание группы.

Пока не ясно, вернутся ли девушки снова в Лос-Анджелес. Первоначально планировалось, что они выступят там с концертом в субботу.

Группа Oh My Girl была создана в марте 2015 года.