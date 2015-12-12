В порту Валенсии обнаружили крупную партию поддонов из кокаина
Испанская полиция конфисковала в порту Валенсии несколько десятков деревянных поддонов, которые при ближайшем рассмотрении оказались сделанными из спрессованного кокаина.
Уголь в мешках, который лежал на поддонах, в нескольких случаях также оказался замаскированным наркотиком.
В общей сложности полицейские изъяли полторы тонны кокаина при проверке одной партии груза из Колумбии.
В Британии, Испании и Дубае по этому делу были арестованы 12 человек.
Власти подозревают, что наркоторговцы используют угольную компанию в Испании как прикрытие для поставок кокаина и на ее базе открыли лабораторию, в которой наркотик извлекают из партии груза, перерабатывают и упаковывают для распространения по Европе.
По словам испанских таможенников, за последние годы они находили кокаин в грудных имплантах, в парике, в гипсе на сломанной ноге у мужчины и внутри набора посуды.