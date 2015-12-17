Путин ушел от ответа на вопрос о работе своих дочерей

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Екатерина Тихонова, которую многие СМИ называют дочерью Путина, занималась акробатическим рок-н-роллом, а теперь участвует в проекте по развитию научного центра МГУ

Президент России Владимир Путин ушел от ответа на вопрос о том, связана ли его дочь с проектом по развитию МГУ.

"Говорить о том, где конкретно мои дочери работают и чем занимаются, я не буду. В том числе по соображениям безопасности", - заявил президент на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста РБК.

Путин сообщил, что его дочери получили и получают образование в России, здесь же они живут. Они, по его словам, никогда не выезжали на длительное проживание за границу.

Дочери Путина, по сообщению президента, говорят на нескольких европейских языках и используют их в работе.

До этого СМИ сообщали, что Екатерина Тихонова является дочерью Владимира Путина, а также непосредственно участвует в крупным проекте по развитию научного центра МГУ.

Сам проект Путин назвал "хорошей инициативой" ректора университета Виктора Садовничего.