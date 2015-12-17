Путин предложил дать Блаттеру Нобелевскую премию мира

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В самом начале коррупционного скандала в ФИФА Путин заявил, что американцы расследуют Блаттера, потому что у них хорошие отношения

Президент ФИФА Зепп Блаттер заслуживает Нобелевскую премию мира, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в Москве.

"Йозеф Блаттер - очень уважаемый человек, который очень много сделал для развития мирового футбола", - сказал Путин.

Вклад Блаттера в развитие гуманитарной сферы Путин назвал колоссальным, поскольку он пытался использовать футбол как способ сотрудничества между народами и странами.

Коррупционное дело против ФИФА, которое начали США в мае этого года, Путин назвал "происками Запада".

"Ни одна страна не должна и не имеет права распространять свою юрисдикцию на другие государства и, тем более, на международные организации", - заявил Путин.

Россия получила право на проведение чемпионата мира в "честной и конкурентной борьбе", подчеркнул он.

При этом российский президент заметил, что должно быть полноценное расследование коррупции в ФИФА.