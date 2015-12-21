Блаттер и Платини отстранены от футбола на восемь лет

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption И Блаттер (слева) и Платини отрицают свою причастность к коррупции

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини отстранены от футбольной деятельности на восемь лет.

Такое решение принял комитет ФИФА по этике после расследования, в центре которого был санкционированный Блаттером крупный денежный перевод – 2 млн швейцарских франков (почти 2 млн долларов) – на имя Платини.

В заявлении ФИФА отмечается, что Блаттер не смог предоставить юридического обоснования передачи денег и не смог доказать легальность этой выплаты Платини. "Его утверждения об устных договоренностях признаны неубедительными и были отвергнуты", - отмечается в сообщении ФИФА.

В октябре Блаттер и Платини были отстранены от исполнения обязанностей на 90 дней в связи с началом этого расследования.

Они объясняли, что осуществленная в 2011 году выплата относилась к периоду с 1999-го по 2002 год, когда будущий глава УЕФА работал советником президента ФИФА. Эта сумма не упоминалась ни в одном контракте. Блаттер говорил, что между ними существовала устная договоренность о выплате этой суммы.

Помимо отстранения от футбольной деятельности, Блаттер также оштрафован на 40 тыс. долларов, а Платини – на 80 тысяч.

Представитель Зеппа Блаттера уже заявил, что он подаст апелляцию на это решение ФИФА.

Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, в конце мая выиграл очередные выборы президента организации. Однако несколько дней спустя он объявил, что добровольно сложит с себя полномочия после внеочередных выборов.

Поводом для такого шага послужил коррупционный скандал, разгоревшийся в ФИФА незадолго до выборов. В Швейцарии по запросу властей США были задержаны по подозрению в коррупции сразу несколько высокопоставленных чиновников организации.

Решение комитета ФИФА по этике означает, что 79-летний Блаттер вряд ли сможет возобновить карьеру футбольного функционера.

Бывший капитан сборной Франции, 60-летний Мишель Платини, трижды становившийся футболистом года, руководил УЕФА с 2007 года. Многие называли его главным фаворитом в борьбе за руководящий пост в ФИФА.

Оба функционера отрицают свою вину и заявляют, что не были замешаны в коррупции.